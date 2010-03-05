امضای تفاهم نامه "دفاع مشترک" با کشورهای حاشیه خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر دفاع کشورمان شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره خاطرنشان کرد: ایران با کشورهای قطر، عمان و کویت تفاهم نامه امنیتی امضا کرده است که به موجب آن استفاده از خاک یکدیگر برای حمله به دیگری ممنوع است.

وزیر دفاع کشورمان افزود: این تفاهم نامه شامل بندهایی است که در راستای دفاع مشترک تدوین شده است و نقش بسیاری در برقراری ثبات منطقه ای دارد.

وی همچنین بر اهمیت توسعه دیپلماسی دفاعی به منظور افزایش همکاری میان ایران و کشورهای همسایه تاکید کرد.

وحیدی در ادامه بر اهمیت تلاش برای همکاری منطقه ای به گونه ای که با شرایط و ضروریات منطقه در تمامی سطوح استراتژیک در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه همگام باشد، تاکید کرد.