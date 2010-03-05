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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

گفتگوی وحیدی با الجزیره /

امضای تفاهم نامه "دفاع مشترک" با کشورهای حاشیه خلیج فارس

امضای تفاهم نامه "دفاع مشترک" با کشورهای حاشیه خلیج فارس

وزیر دفاع کشورمان شب گذشته از امضای تفاهم نامه با کشورهای حوزه خلیج فارس درباره دفاع مشترک و عدم استفاده از خاک یکدیگر برای حمله به دیگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد وحیدی وزیر دفاع کشورمان شب گذشته در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره خاطرنشان کرد: ایران با کشورهای قطر، عمان و کویت تفاهم نامه امنیتی امضا کرده است که به موجب آن استفاده از خاک یکدیگر برای حمله به دیگری ممنوع است.

وزیر دفاع کشورمان افزود: این تفاهم نامه شامل بندهایی است که در راستای دفاع مشترک تدوین شده است و نقش بسیاری در برقراری ثبات منطقه ای دارد.

وی همچنین بر اهمیت توسعه دیپلماسی دفاعی به منظور افزایش همکاری میان ایران و کشورهای همسایه تاکید کرد.

وحیدی در ادامه بر اهمیت تلاش برای همکاری منطقه ای به گونه ای که با شرایط و ضروریات منطقه در تمامی سطوح استراتژیک در راستای تقویت امنیت و ثبات در منطقه همگام باشد، تاکید کرد.

کد مطلب 1045686

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