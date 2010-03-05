نیکزاد با مطلوب ارزیابی کردن روند پیشرفت مسکن مهر در کشور، یادآور شد: همچنین تاکنون بالغ بر دو هزار و 200 میلیارد تومان صرف پروژه های مسکن مهر در کشور شده است.

وی با اشاره به بهره برداری از 50 هزار واحد مسکن مهر در دهه فجر در سراسر کشور، عنوان کرد: این تعداد واحد مسکونی در بخش های مختلف مسکن مهر، مسکن مشارکتی، مسکن انبوه سازی و ... به بهره برداری رسید.

خبر خوش وزیر؛ همه متقاضیان مسکن خانه دار می شوند

وزیر مسکن و شهرسازی دولت دهم همچنین با تاکید بر اینکه سال 89 سال شکوفایی مسکن مهر در کشور است، بیان داشت: به طور قطع در سال آینده در این حوزه اتفاق مبارکی خواهد افتاد که همه متقاضیان مسکن در کشور خانه دار می شوند.

نیکزاد از افزایش سقف تسهیلات مسکن مهر خبر داد و گفت: با تصمیم هیئت دولت در این زمینه تسهیلات 15 میلیونی به 20 میلیون و تسهیلات 20 میلیونی به 25 میلیون افزایش خواهد یافت.

وی همچنین نوید خبر خوش هیئت دولت در زمینه مسکن در سال آینده را داد و گفت: با حمایت و دستور رئیس جمهوری تصمیمی گرفته شده است که این خبر خوش به عنوان عیدی ملت در شب عید نوروز به همه مردم اعلام خواهد شد.

وزیر مسکن و شهرسازی بدون اشاره به جزئیات این خبر با تاکید بر اینکه این تصمیم در حال گذراندن مراحل نهایی خود است، خاطر نشان کرد: با اتخاذ این تصمیم دولت راه خانه دار شدن مردم تسهیل خواهد شد.