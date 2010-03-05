شهروندان شمال تهران 70 هزار اصله نهال غرس می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس سینا فرنوس رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر گفت: شهروندان می توانند جهت دریافت نهال از 15 تا 22 اسفند ماه به 10 نقطه منطقه واقع در بوستانهای نیاوران، گلریزان، گل محمدی، مهر، پردیس، نفت، قیطریه، آدینه، ازگل، قلمستان و شهرک شهید محلاتی مقابل ساختمان شهرداری ناحیه 10 مراجعه کنند.

وی افزود: گونه های تهیه شده از انواع سوزنی برگها، پهن برگها و میوه شامل توت کاکوزا، چنار، سرو، اقاقیا و نهالهای میوه سیب، خرمالو، گردو، گیلاس، زردآلو و زیتون است و اطلاعات لازم نیز در خصوص نحوه کاشت و نگهداری از نهالها با توزیع بروشورهایی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

فرنوس خاطرنشان کرد: امسال تعداد قابل توجهی از نهالها نیز در اختیار دانشگاه شهید بهشتی، پادگانها و ناحیه ویژه کوهستان قرار می گیرد و مراسم کاشت نمادین نیز با حضور دانش آموزان و شهروندان دربوستان قیطریه و... برگزار می شود.

رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه یک اضافه کرد: در بوستان قیطریه شهروندان می توانند به نام خودشان اقدام به غرس نهال کرده و با آبیاری و نظارت تا زمان به ثمر رسیدن از آن نگهداری کنند.

وی ایجاد فرش گل با طرح یا حسین (ع) در بوستان باهنر را از دیگر اقدامات دانست و گفت: این طرح به مساحت 120 متر مربع با شن سفید رنگ شده و نوشته آن با گیاه لاواندر (اسطو خودوس) پر شده است که جلوه بسیار زیبایی دارد.

فرنوس خاطر نشان کرد: با اجرای طرح کاشت نهال در هفته درختکاری سرانه فضای سبز منطقه افزایش می یابد.