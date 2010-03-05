نمایندگان آمریکا و اروپا چه گفتند؛ از مواضع تکراری تا انکار توان ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گلین دیویس" نماینده آمریکا در نشست شورای حکام مدعی شد: گزینه ای برای برخورد با ایران جز تحریم های بیشتر و عمیق تر نیست.

نماینده آمریکا در ادامه بر مبنای سیاست خصمانه کشورش گفت: ما امیدواریم که ایران روند فعلی خود را تغییر داده و مسیر گفتگوها را در پیش بگیرد که درغیر این صورت برای جامعه جهانی راهی جز تحریمهای بیشتر و عمیق تر برای مسئولیت پذیر کردن ایران باقی نمی ماند.

نماینده آمریکا با بی توجهی به واقعیتها گفت: در حالی که واشنگتن بیش از یکسال است در مسیر گفتگوهای مستقیم به همپیمانان بین المللی ملحق شده، ایران در برابر تمامی تلاشهای برای گفتگو در حل مسئله و ایجاد اعتماد سازی مقاومت می کند.

وی ایران را متهم "به بازی موش و گربه با آژانس" کرد و ادعا کرد: این کشور با بی اعتنایی به تعهداتش نگرانی ها را عمیق تر می کند.

همچنین نماینده اسپانیا به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا در نشست غیر علنی شورای حکام در بیانیه ای از سوی این اتحادیه ادعا کرد: پافشاری ایران برای عمل نکردن به تعهدات بین المللی اش نیاز به پاسخ روشن از طریق تدابیر مناسب دارد.

وی در ادامه بدون توجه به همکاری کامل ایران با آژانس به عنوان نهاد بین المللی مسئول در این زمینه افزود: در صورتی که ایران در خصوص برنامه هسته ای خود با جامعه جهانی همکاری نکند اتحادیه اروپا از اقدامات بیشتر از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران حمایت خواهد کرد.

نماینده اتحادیه اروپا افزود: این اتحادیه آمادگی و تعهد خود را برای همکاری با جمهوری اسلامی به منظور رسیدن به یک راه حل بر اساس گفتگو در خصوص مسئله اعلام می کند و تهران باید تصمیمات ملموسی را برای پایان دادن به این مسیر اتخاذ کند.

در عین حال نماینده اسپانیا آمادگی اتحادیه اروپا را برای اعمال تحریم های بیشتر در صورت ضرورت اعلام کرد.

نماینده رئیس دوره ای اتحادیه اروپا با انکار توان علمی ایران در امور هسته ای افزود: با توجه به اینکه به نظر می رسد ایران فناروی لازم را ندارد و نمی تواند سوخت مورد نیاز خود را برای راکتور تحقیقاتی تهران تامین کند، پس دلایل ارائه شده درباره فعالیتهای غنی سازی اورانیوم از سوی ایران زیر سؤال می رود.

دیویس نیز از ایران به خاطر عدم امضای یک توافق مورد حمایت آژانس که غنی سازی را در روسیه و فرانسه توصیه می کند انتقاد کرد و افزود: ما عدم تمایل ایران به این کار را نه تنها به عنوان از دست دادن فرصت برای اعتماد سازی متقابل و پیشرفت بسوی یک راه حل دیپلماتیک تلقی کرده بلکه این را از دست دادن یک فرصت برای ایران به منظور بدست آوردن هر چه سریعتر توانایی تولید ایزوتوپ های داروی تلقی می کنیم.