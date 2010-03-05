راه اندازی 5 ایستگاه جدید سنجش آلودگی هوا در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر یوسف رشیدی با بیان این مطلب گفت: ایستگاههای جدید سنجش آلودگی هوا در منطقه 3 در خیابان صالح حسینی، منطقه 7 خیابان ابن یمن، منطقه 9 میدان فتح، منطقه 14 میدان محلاتی نصب و راه اندازی خواهند شد و همچنین یک ایستگاه نیز در منطقه 18 و یا منطقه 17 نصب خواهد شد که در حال بررسی هستیم تا منطقه ای که ضرورت ایجاد ایستگاهی جدید در آن بیشتر است را انتخاب کنیم.

وی با بیان اینکه ایستگاههای سنجش آلودگی هوا با هدف تجزیه و تحلیل وضعیت آلودگی هوا و آلاینده های موجود در هوا راه اندازی شده و این قابلیت را دارد که میزان آلاینده ها را به طور مستمر و در طول 24 ساعت اندازه گیری کنند، تاکید کرد: ایستگاههای جدید در نقاطی نصب و راه اندازی خواهند شد که اکنون در این نقاط برای سنجش میزان آلایندگی هوا با مشکل و کمبود ایستگاه مواجه هستیم.

رشیدی افزود: سنجش مداوم آلودگی هوا می تواند عموم شهروندان را از شرایط بسیار آلوده و بحرانی آگاه کند و از سوی دیگر هرگونه تصمیمگیری مدیریتی به منظور کاهش آلودگی هوا در نهایت باید با بررسی اطلاعات در زمینه وضعیت آلودگی ها در یک دوره طولانی مدت صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوا همچنین با بیان اینکه همه ساله تعداد سفرها در روزهای پایانی سال به شدت افزیش می یابد و به دنبال آن معمولا شاهد افزایش آلودگی هوا هستیم گفت: امسال نیز در روزهای پایان سال احتمال افزایش آلودگی هوا وجود دارد و امیدواریم شهروندان با استفاده از وسایل نقلیه عمومی سبب کاهش ترافیک شوند و هوایی پاک تر در شهر داشته باشیم.