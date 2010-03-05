شروین قطعهای، دوبلور با سابقه درباره کیفیت پایین دوبله انیمیشنها به خبرنگار مهر گفت: دلیل اصلی این مسئله به سفارشدهنده برمیگردد. وقتی تعجیل برای دوبله اثر از طرف سفارشدهنده باشد و برایش هم فرقی نکند که دوبله آن چطور میشود و به کار سطحی نگاه میکند، مسلماً شاهد کیفیت پایین دوبله هم میشویم.
وی در ادامه افزود: برخی مواقع تلویزیون تعجیل زیادی برای رساندن کار روی آنتن دارد، همین مسئله باعث میشود گاهی گوینده مورد نظر مدیر دوبلاژ در کار دیگری مشغول صحبت کردن باشد و نتواند سر کار دیگری برود. به همین دلیل مدیر دوبلاژ به ناچار گوینده دیگری را جایگزین میکند. این مسئله در شبکه نمایش خانگی هم صدق پیدا میکند. به نظرم وقتی نظارت از سوی سفارشدهنده وجود داشته باشد، دیگر نمیتوان شاهد دوبله پایین باشیم.
قطعهای خاطر نشان ساخت: باید روی دوبله انیمیشن توجه زیادی شود، چرا که کودکان با آن درگیر هستند و از طریق آن با مسائل تربیتی آشنا میشوند. اگر نظارت دقیق از سوی سفارش دهنده وجود داشته باشد، مسلماً میتوانیم شاهد دوبلههای خوب دهه 50 و 60 باشیم.
این گوینده ادامه داد: سفارش دهنده باید دقت کند که کار را به چه کسی میسپرد و سعی کند از مدیران دوبلاژ با سابقه در عرصه کارتون استفاده کنند، اما نمیدانم چرا دیگر از گویندگان باسابقه کارتون گو دعوت نمیشود. مثل ایرج رضایی که به زیبایی معاون کلانتر را صحبت کرده بود، اما دیگر در انیمیشن حرف نمیزند. خودم هم مدتها است در انیمیشن صحبت نمیکنم.
قطعهای معتقد است باید راهکارهایی از سوی سفارش دهنده طراحی شود تا گویندگان با سابقه در عرصه انیمیشن ترغیب شوند تا در کارتونها صحبت کنند. وقتی سفارش دهنده فقط کار را به عدهای خاص دهد، در این صورت شاهد صداهای یکنواخت میشویم، در حالی که یکی از ویژگیهای کارتون خلق تیپهای جدید است.
این گوینده اشاره میکند: دوبله انیمیشن باید جدی گرفته شده و از کلمات مناسب استفاده شود، چرا که یادگیری کودکان ما بالا است. در مجموع دوبله انیمیشن مثل راه رفتن روی لبه تیغ است، بنابراین باید روی دوبله آن دقت زیادی کرد، چرا که بار آموزشی برای کودکان دارد.
شروین قطعهای فرزند امیرهوشنگ قطعهای است که شروح کار حرفهای خود را در عرصه دوبله از سال 1371 آغاز کرد. او در مجموعههای ناوارو( بلومه)، متهم (جک اسکالیا)، تولد یک شورشی (آرتوربارهآ) و فیلمهای ماهی بزرگ ( ایوان مک گرگور)، دزدان دریای کاراییب (جانی دپ)، خط آتش (جان مالکوویچ)، آلکاترازو چند مرد خوب (کوین بیکن) ، اسپایدرمن 1و2 ( توبی مگ وایر) و ... صحبت کرده است.
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