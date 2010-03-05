همایش سالانه سفرا به کار خود پایان داد / تشریح اهداف دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه با تبریک سالروز میلاد مسعود پیام آور نور و رحمت به سوی همه عالمیان، حضرت رسول اعظم (ص) و سالروز میلاد منور رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق) ع) همزمانی همایش سالانه سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور با هفته پر برکت وحدت به فال نیک گرفته شده و از خداوند متعال و حضرت بقیه الله (عج) برای انجام وظایف محوله نصرت و مدد مسئلت شده است.
در این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران شجره طیبه برخاسته از اندیشه سیاسی ، دین محور و تمدن ساز حضرت امام خمینی(ره) و رهبری حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) طی سه دهه حیات پر افتخار خود توانسته است با شایستگی و کار آمدی، ضمن عقیم گذاشتن توطئه ها و ترفندهای دشمنان، مسیر پیشرفت و تعالی را بروی ملت های مظلوم، آزادی خواه و عدالت جو نمایان سازد و روحیه عزت، اقتدار و خودباوری را در امت اسلامی و ملل مظلوم جهان احیا و جایگاه امن خود را در سیاست بین الملل تثبیت نماید.
در بخشی از این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه ضمن اعلام تعهد و تبعیت از منویات و دستورات مقام معظم رهبری از جمله در دیدارصمیمانه روز نهم اسفند 1388، رهنمودهای داهیانه معظم له، رویکردهای سیاست خارجی ریاست محترم جمهوری را چراغ راه دستگاه دیپلماسی کشورمی داند و حرکت دراین مسیرنورانی را ضامن حفظ دستاوردهای عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانسته و انجام مسئولیت ها و وظایف محوله را براساس اصول عزت حکمت و مصلحت پیگیری کرده و در این خصوص از تمام توانمندی های دیپلماسی خود استفاده خواهد کرد.
در ادامه می خوانیم: حضور هوشمندانه، خردمندانه وعزت آفرین 85 درصدی اقشارمختلف مردم آگاه کشورمان دردهمین انتخابات ریاست جمهوری ومتعاقب آن درراهپیمایی شکوهمند نهم دیماه و22 بهمن 1388 تقدیر شده و این اقدام پشتوانه معنوی و راهبردی دستگاه دیپلماسی کشور محسوب می گردد و وزارت امور خارجه با اتخاذ دیپلماسی هوشمند، فعال و اثر گذار و با دیدگاهی عدالت محور ، خود را متعهد به حفظ و پیگیری تمامیت حقوق ملت در مسیر توسعه همه جانبه کشور از جمله توسعه فناوری هسته ای می داند.
در این بیانیه تاکید شده است: وزارت امور خارجه با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم (عج) و با تکیه بر آرمان های حضرت امام خمینی(ره) و منویات حکیمانه مقام عظمای ولایت به مدد وجود نیروهای متعهد، متخصص و مجرب خود، همواره در مسیر نورانی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری ثابت قدم مانده و حضور در خط مقدم مبارزه با نظام های سلطه گر، حمایت از ملل مسلمان و مظلوم جهان و بستر سازی برای رفع ظلم در مناسبات جهانی را افتخار خود می داند.
در این بیانیه آمده است: اصلاح ساختارها و مناسبات ناعادلانه بین المللی، تحکیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران در تعاملات سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان، تامین امنیت و منافع ملی، ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی تقویت روح همبستگی و اتحاد جهان اسلام، نهادینه کردن دفاع از فرهنگ مقاومت در فلسطین و لبنان، نفی سلطه و مقابله با دخالت قدرتهای زیاده خواه در امور داخلی و خارجی کشورمان در کانون توجه سیاست خارجی دولت های نهم و دهم قرار دارد و وزارت امور خارجه در تحقق این اهداف از تمامی ظرفیت های خود بهره می نماید.
در پایان این بیانیه نیز عنوان شده است که مدیران و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران و کارکنان دستگاه سیاست خارجی در پایان همایش خود با عنوان تحول درمدیریت جهانی، دیپلماسی عدالت محور ضمن قدردانی از تلاشهای ارزشمند علمی دانشمندان ایرانی بویژه در حوزه های علوم لیزر، نانو و بیوتکنولوژی، صنایع هوا و فضا، صنایع دفاعی و فناوری صلح آمیز هسته ای، عزم جدی خود را به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های دستگاه دیپلماسی جهت ایجاد فضای توسعه و تعالی علمی در کشور اعلام داشته و تمامی ظرفیت های خود را برای ممانعت از استیلای تبعیض علمی در جهان به کار می بندد.
نظر شما