همایش سالانه سفرا به کار خود پایان داد / تشریح اهداف دیپلماسی

به گزارش خبرگزاری مهر ‎در این بیانیه با تبریک سالروز میلاد مسعود پیام آور نور و رحمت به سوی همه‏‎ ‎عالمیان، ‏حضرت رسول اعظم (ص) و سالروز میلاد منور رئیس مذهب جعفری، امام جعفر صادق‎) ‎ع) همزمانی همایش سالانه سفرا و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در‎ ‎خارج از کشور با هفته پر ‏برکت وحدت به فال نیک گرفته شده و از خداوند متعال و حضرت‎ ‎بقیه الله (عج) برای انجام وظایف محوله ‏نصرت و مدد مسئلت شده است‎.

در این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران شجره طیبه برخاسته از اندیشه سیاسی ، دین‎ ‎محور و تمدن ساز ‏حضرت امام خمینی(ره) و رهبری حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای(‎مدظله العالی) طی سه دهه حیات پر ‏افتخار خود توانسته است با شایستگی و کار آمدی،‏‎ ‎ضمن عقیم گذاشتن توطئه ها و ترفندهای دشمنان، مسیر ‏پیشرفت و تعالی را بروی ملت های‎ ‎مظلوم، آزادی خواه و عدالت جو نمایان سازد و روحیه عزت، اقتدار و ‏خودباوری را در‏‎ ‎امت اسلامی و ملل مظلوم جهان احیا و جایگاه امن خود را در سیاست بین الملل تثبیت‎ ‎نماید‎.

در بخشی از این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه ضمن اعلام تعهد و تبعیت‎ ‎از منویات و دستورات مقام معظم ‏رهبری از جمله در دیدارصمیمانه روز نهم اسفند 1388،‎ ‎رهنمودهای داهیانه معظم له، رویکردهای سیاست ‏خارجی ریاست محترم جمهوری را چراغ راه‏‎ ‎دستگاه دیپلماسی کشورمی داند و حرکت دراین مسیرنورانی را ‏ضامن حفظ دستاوردهای‎ ‎عظیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانسته و انجام مسئولیت ها و وظایف محوله ‏را‎ ‎براساس اصول عزت حکمت و مصلحت پیگیری کرده و در این خصوص از تمام توانمندی های‎ ‎دیپلماسی خود ‏استفاده خواهد کرد‎.

در ادامه می خوانیم: حضور هوشمندانه، خردمندانه‎ ‎وعزت آفرین 85 درصدی اقشارمختلف مردم آگاه کشورمان دردهمین انتخابات ریاست‎ ‎جمهوری ومتعاقب آن درراهپیمایی شکوهمند نهم دیماه و22 بهمن 1388 تقدیر شده و ‏این‎ ‎اقدام پشتوانه معنوی و راهبردی دستگاه دیپلماسی کشور محسوب می گردد و وزارت امور خارجه با اتخاذ دیپلماسی هوشمند، فعال و اثر‏‎ ‎گذار و با دیدگاهی ‏عدالت محور ، خود را متعهد به حفظ و پیگیری تمامیت حقوق ملت در‎ ‎مسیر توسعه همه جانبه کشور از جمله ‏توسعه فناوری هسته ای می داند‏‎.

در این بیانیه تاکید شده است: وزارت امور خارجه با استعانت از خداوند متعال و توجهات حضرت بقیه‎ ‎الله الاعظم (عج‏‏) و با تکیه بر آرمان های حضرت امام خمینی(ره) و منویات حکیمانه‎ مقام عظمای ولایت به مدد وجود نیروهای متعهد، متخصص و مجرب خود، همواره در مسیر‎ ‎نورانی حضرت امام ‏‏(ره) و مقام معظم رهبری ثابت قدم مانده و حضور در خط مقدم‏‎ ‎مبارزه با نظام های سلطه گر، حمایت از ملل ‏مسلمان و مظلوم جهان و بستر سازی برای‎ ‎رفع ظلم در مناسبات جهانی را افتخار خود می داند‏‎.

در این بیانیه آمده است: اصلاح‏‎ ‎ساختارها و مناسبات ناعادلانه بین المللی، تحکیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران در‎ ‎تعاملات سیاسی و اقتصادی منطقه و جهان، تامین امنیت و منافع ملی، ترویج فرهنگ‎ ‎اسلامی- ایرانی تقویت ‏روح همبستگی و اتحاد جهان اسلام، نهادینه کردن دفاع از فرهنگ‎ ‎مقاومت در فلسطین و لبنان، نفی سلطه و مقابله ‏با دخالت قدرتهای زیاده خواه در امور‎ ‎داخلی و خارجی کشورمان در کانون توجه سیاست خارجی‎ دولت های نهم و دهم قرار دارد‏‎ ‎و وزارت امور خارجه در تحقق این اهداف از تمامی ظرفیت های خود بهره ‏می نماید‎.

در پایان این بیانیه نیز عنوان شده است که مدیران و روسای نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران و کارکنان دستگاه سیاست خارجی‎ ‎در پایان همایش خود با ‏عنوان تحول درمدیریت جهانی، دیپلماسی عدالت محور ضمن‏‎ ‎قدردانی از تلاشهای ارزشمند علمی دانشمندان ‏ایرانی بویژه در حوزه های علوم لیزر،‎ ‎نانو و بیوتکنولوژی، صنایع هوا و فضا، صنایع دفاعی و فناوری صلح ‏آمیز هسته ای،‎ ‎عزم جدی خود را به منظور بهره گیری از تمام ظرفیت های دستگاه دیپلماسی جهت ایجاد‎ ‎فضای ‏توسعه و تعالی علمی در کشور اعلام داشته و تمامی ظرفیت های خود را برای ممانعت‏‎ ‎از استیلای تبعیض علمی ‏در جهان به کار می بندد‏‎.