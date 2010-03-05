پیگیر تخصیص سهم دولت به حمل و نقل عمومی از مجاری قانونی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حسین نژاد افزود: مجاری قانونی برای نظارت کامل مجلس بر اجرا شدن مصوبات و قوانین در نظر گرفته شده است و با نظارتی که در مجلس هست و اعمال می شود، قطعا عمده مصوبات و قوانین اجرا خواهند شد.

وی با اشاره به افزایش سهم حمل و نقل عمومی پایتخت در بودجه سال 89 توسط مجلس گفت: در جلساتی که با حضور مسئولان شهرداری داشتیم این افزایش بودجه انجام و برای تصویب به کمیسیون تلفیق فرستاده شد.

حسین نژاد در پاسخ به این سئوال که وقتی مصوبه سال جاری در رابطه با این موضوع از طرف دولت انجام نشده است چه ضمانت اجرایی برای اجرای مصوبه جدید برای سال آتی وجود دارد، افزود: مطمئن باشید از طریق مجرای قانونی، هم تخصیص بودجه سال جاری و هم سال آینده را پیگیری خواهیم کرد.

وی با بیان این تمثیل که این بودجه دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد گفت: شهرداری و مردم نگران این موضوع نباشند. مجلس و دیوان محاسبات با اختیارتی که دارند این موضوعات را بررسی می کنند و در نهایت گزارش آن را به مردم ارائه خواهند کرد.