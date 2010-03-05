سوآپ روزانه 90 هزار بشکه نفت از کشورهای حاشیه خزر

حسین ایزدی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر، گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون متوسط سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر حدود 90 هزار بشکه در روز بوده است.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با بیان اینکه هم اکنون برای سوآپ 500 هزار بشکه نفت خام در روز ظرفیت سازی شده است، اظهار داشت: بخش عمده نفت خام سوآپ پس از انتقال در پالایشگاههای تهران و تبریز مورد استفاده قرار می گیرد.

محمد رضا موحد مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران نیز با تاکید بر اینکه با ساخت خط لوله یکهزار و 680 کیلومتری نکا - بندر جاسک امکان افزایش ظرفیت ترانزیت نفت افزایش می یابد، اظهار کرده بود: در حال حاضر ظرفیتی برای سوآپ روزانه حداقل 200 هزار بشکه نفت از کشورهای حاشیه خزر فراهم شده است.

در همین حال سید نورالدین شهنازی زاده معاون وزیر نفت نیز پیشتر با اشاره به اینکه هم اکنون بخشی از خوراک مورد نیاز پالایشگاههای تهران و تبریز از نفت خام سوآپ تامین می شود، گفته بود: این در حالی است که امکان افزایش ظرفیت سوآپ نفت خام از پایانه نکا تا سقف 500 هزار بشکه در روز وجود دارد.

علی عرشی مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران نیز سال گذشته از برنامه افزایش حجم سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر به حدود 300 هزار بشکه در روز خبر داده و گفته بود: در سال 1387 به طور متوسط میزان سوآپ نفت از کشورهای حاشیه خزر 100 هزار بشکه در روز بوده است.

این مقام مسئول همچنین از دستور رئیس جمهور برای افزایش سه برابری حجم سوآپ نفت خام از کشورهای حاشیه دریای خزر به حدود 300 هزار بشکه در روز خبر داده بود.