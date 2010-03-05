جهان اسلام از فعالیت گسترده مذهبی اهل سنت در ایران خبر ندارد

به گزارش مهر در زاهدان حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در همایش بزرگ قرآن، وحدت، بصیرت در مسجد الازهرا زاهدان با بیان این مطلب اظهار داشت: حضور علمای اهل سنت و شیعه در مساجد یکدیگر برای برگزاری مجالس مشترک وحدت نشانه ای از وحدت و همدلی است. ای کاش این صحنه ها را بتوانیم از طریق صدا و سیما و رسانه ها به جهان اسلام نشان بدهیم تا سایر کشورهای دنیا هم شاهد حضور مشترک برادران تشیعه و تسنن در کشورمان باشد.

نماینده مردم تهران افزود: آنچه از وضعیت اهل سنت در ایران انعکاس بیرونی دارد غیر از این است و علت آن هم تقریب و همراهی است که در میان مسلمان در ایران وجود دارد و همین موجب خشم دشمنان اسلام و مسلمین است.

وی اضافه کرد: آنها چنین وحدت و همراهی را بر نمی تابند و بهانه های مختلفی برای ایجاد اختلاف میان مسلمانان پیدا می کنند و خودشان نظاره گر می شوند.

مصباحی مقدم به اقدامات تروریستی و صحنه های تروری که در عراق و افغانستان صورت می گیرد اشاره و گفت: اینها جز توطئه های آمریکا و اسرائیل چیز دیگری نیست و قصدشان ایجاد شکاف و درگیری و اختلاف در میان مسلمانان است.

وی اضافه کرد: این اتفاقات نشان می دهد که وحدت اسلامی، دشمن شکن است و موجب تلخکامی دشمنان اسلام می شود و اگر مسلمانان با یکدیگر متحد و متفق باشد پیروزی با آنها است.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارزه تصریح کرد: نزدیکی شیعه و سنی موجب می شود که بسیاری از سوءتفاهمات، بدبینی ها و القائات غلطی که ممکن است به وجود آمده باشد برطرف شود و بسیاری از اختلاف حل شود.

وی با اشاره به برخی سوء برداشت هایی که وجود دارد، تاکید کرد: دوری باعث می شود که شیعه و سنی بعضی اوقات برداشت های بد نسبت به هم داشته باشند.

مصباحی مقدم با تاکید بر این مطلب که اهل سنت مکرر محبت خود را به اهل بیت (ع) اعلام داشته اند و مودت آنها در دلشان وجود دارد، افزود: باید میان علمای اسلام مباحث علمی و دوستانه در فهم قرآن و سنت پیامبر(ص) برقرار باشد و خوشبختانه بر اثر وجود نظام مقدس جمهوری اسلامی این بستر فراهم شده است و جلساتی نیز برگزار شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس با اعلام اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران میدان فعالیت گسترده مذهبی به برادران اهل سنت خصوصا در مناطقی که اکثریت هستند یا حضور بیشتری دارند داده است، گفت: مساجد و اجتماعات بزرگی که اهل سنت ایران دارند را مردم جهان اسلام خبر ندارند و فکر می کنند ایران اهل سنت ندارد و اگر هم اطلاعی دارند فکرشان این است که اهل سنت در ایران مسجد، نماز جمعه و جماعت و حوزه علمیه ندارند.

حجت الاسلام مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه اینها را باید انعکاس داد و منعکس کرد و به صورت تصویری نیز مستند نمود و در کشورهای اسلامی به نمایش گذاشت، تاکید کرد: این کار اثر مثبتی دارد و باعث نزدیکی کشورهای اسلامی به هم و آگاهی از وضعیت یکدگر می شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باید نعمت مقدس نظام جمهوری اسلامی را قدر دانسته و با تمام وجود پاس بداریم که موجب شد تا ما با هم برادر و متحد باشیم.