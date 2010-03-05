صادق کرمیار درباره تعویق تولید مجموعه "یک روز قبل" که قرار بود امسال کلید بخورد، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بر اساس نظرات کارشناسی سازمان فضایی کشور مشغول اصلاحاتی روی فیلمنامه هستیم، به همین دلیل تولید به تعویق افتاد و سال آینده آن را برای شبکه یک میسازیم.
مجموعه تلویزیونی "یک روز قبل" در هفت قسمت 45 دقیقهای بر مبنای ماجرایی واقعی ساخته میشود و در هفته دفاع مقدس سال آینده روی آنتن این شبکه میرود. داستان "یک روز قبل" درباره یک کارشناس امور سازمان فضایی ایران است که همراه خانوادهاش به خرمشهر میرود و در آنجا درگیر ماجراهای جاسوسی میشود.
لوکیشنهای "یک روز قبل " تهران، خرمشهر، آبادان و شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس هستند. صادق کرمیار فیلم "بهانههای عاشقی" را برای پخش در ایام نوروز سال 89 آماده کرده و از دیگر آثار او می توان به فیلمهای تلویزیونی "خانه ساحلی"، "سیم آخر"، "کرانههای کبود" و "رویا" را در کارنامه دارد.
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