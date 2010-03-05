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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

مجموعه "یک روز قبل" سال 89 ساخته می‌شود

مجموعه "یک روز قبل" سال 89 ساخته می‌شود

تولید مجموعه تلویزیونی "یک روز قبل" به نویسندگی و کارگردانی صادق کرمیار و تهیه‌کنندگی محسن علی اکبری به دلیل انجام اصلاحات روی فیلمنامه به سال آینده موکول شد.

صادق کرمیار درباره تعویق  تولید مجموعه "یک روز قبل" که قرار بود امسال کلید بخورد، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بر اساس نظرات کارشناسی سازمان فضایی کشور مشغول اصلاحاتی روی فیلمنامه هستیم، به همین دلیل تولید به تعویق افتاد و سال آینده آن را برای شبکه یک می‌سازیم.

مجموعه تلویزیونی "یک روز قبل" در هفت قسمت 45 دقیقه‌ای بر مبنای ماجرایی واقعی ساخته می‌شود و در هفته دفاع مقدس سال آینده روی آنتن این شبکه می‌رود. داستان "یک روز قبل" درباره یک کارشناس امور سازمان فضایی ایران است که همراه خانواده‌اش به خرمشهر می‌رود و در آنجا درگیر ماجراهای جاسوسی می‌شود.

لوکیشن‌های "یک روز قبل " تهران، خرمشهر، آبادان و شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس هستند. صادق کرمیار فیلم "بهانه‌های عاشقی" را برای پخش در ایام نوروز سال 89 آماده کرده و از دیگر آثار او می توان به فیلم‌های تلویزیونی "خانه ساحلی"، "سیم آخر"، "کرانه‌های کبود" و "رویا" را در کارنامه دارد.
 

کد مطلب 1045717

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