اگر لازم باشد آهن وارد می کنیم/ شایعات بی اساس است

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت وزیر مسکن و شهرسازی صبح جمعه در بازدید از روند پیشرفت پروژه مسکن مهر این شهرستان افزود: هنوز قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا نشده که شایعه افزایش قیمت میلگرد و آهن شکل گرفته است.

وی تاکید کرد: وقتی این شایعات مطرح شد وزرای صنایع و بازرگانی به همراه معاون اول رئیس جمهور وارد عمل شدند و با تدبیر و بررسی این موضوع، روند افزایشی قیمت این محصولات را متوقف کردند.

افزایش تسهیلات مسکن سنتی و صنعتی

نیکزاد در خصوص افزایش تسهیلات بانکی مسکن اظهار داشت: تسهیلات 15 میلیون تومانی ساخت سنتی مسکن از ابتدای فروردین 89 به 20 میلیون تومان و طرح های صنعتی ساز نیز از 20 به 25 میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: این افزایش تسهیلات شامل پروژه های در حال ساخت مسکن مهر نیز می شود.