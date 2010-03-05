به گزارش خبرگزاری مهر، نهمین دوره "کتاب سال شهید حبیب غنی‌پور" با معرفی نفرات برگزیده در گروه‌های مختلف و تجلیل از محمدرضا بایرامی عصر چهارشنبه در حوزه هنری به کار خود پایان داد.

در این مراسم جایزه برگزیدگان بخش "داستان نوجوان با موضوع آزاد" از بین 40عنوان کتاب به "من و رضا و آیدین" نوشته سیدهاشم حسینی، "گرگها از برف نمی‌ترسند" نوشته محمدرضا بایرامی و "طبقه هفتم غربی" نوشته جمشید خانیان اختصاص یافت.

در بخش "زندگینامه‌های داستانی نوجوان" جایزه کتاب سال به "اعترافات غلامان" نوشته حمیدرضا شاه‌آبادی اهدا شد.

در بخش "آثار داستانی دفاع مقدس" داوران در سه بخش جداگانه آرای خود را اعلام کردند. در شاخه "مجموعه داستان کوتاه" هیئت داوران از میان 9 مجموعه داستان کوتاه آثار برتر را اینگونه معرفی ‌کردند: "آلبوم عکس" نوشته اصغر استادحسین معمار و رتبه دوم "غواره‌ای برای دو نفر" نوشته زهره یزادان‌پناه. در بخش "مجموعه داستان کوتاه": "ویزای بهشت" نوشته عباس جعفری مقدم به عنوان اثر تقدیری معرفی شد.

در بخش "داستان بلند و رمان" رتبه نخست به "خون نوشت" نوشته محمدرضا بایرامی و رتبه دوم به "فاخته‌ها به لانه برمی‌گردند" نوشته مجید حمیدی اختصاص یافت.

"زندگینامه‌های داستانی دفاع مقدس" از دیگر بخشهای این جایزه ادبی بود که در آن آثار برتر بدین شرح اعلام شد: کتاب "دا"‌ نوشته سیده اعظم حسینی، "نیمه پنهان ماه" (جلد سیزدهم - شهید قجاوند) نوشته نجمه کتابچی و رتبه سوم "آن روز 8 صبح" نوشته لاله جعفری. در این بخش "عروس آسمان" نوشته وجیهه علی‌اکبری سامانی و "پابه‌پای شما دویدم" به قلم آمنه آدینه آثار تقدیری بودند.

در بخش "ادبیات داستانی بزرگسال با موضوع آزاد" در زیرمجموعه "داستان کوتاه" مجموعه داستان کوتاه "ساعت‌ها هم خوابند" نوشته حسینعلی جعفری به عنوان کتاب سال انتخاب شد. در بخش "داستان بلند و رمان" نیز رمان "بی‌وطن" نوشته رضا امیرخانی، "شماس شامی" از مجید قیصری برگزیده شدند. در بخش "ادبیات داستانی بزرگسال با موضوع آزاد" رمان "فتوا" نوشته اکبر خلیلی تقدیر شد.