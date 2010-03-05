توسعه زیرساختها در زرین دشت اولویت اول است/120 مصوبه برای توسعه شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، روح الله احمد زاده عصر پنجشنبه در جریان سفر به شهرستان زرین دشت در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: در خصوص توسعه زیرساختهای این مناطق اگر سرمایه گذاران مورد نیاز معرفی شوند به طور حتم دولت نیز حمایت خود را در این رابطه اعمال خواهد کرد.

وی بر لزوم اعمال نگاه یکسان به تمام محدوده ها تاکید کرد و افزود: از نظر من روستائیان و ساکنین بهترین نقاط شیراز یکسان هستند و باید تمام روستائیان مانند ساکنین بهترین نقاط شهری از خدمات شهری استفاده لازم را ببرند و باید گفت همان طور که در شمال شیراز مردم به راحتی از آب استفاده می کنند مردم در روستاهای نیز باید از خدمات کامل بهره مندی لازم را داشته باشند.

استاندار فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به افرادی که از اینگونه سفرها انتقاد داشته و درخواست اعمال برنامه های کلان را دارند، افزود: نیاز اصلی مردم در شب عید مسائلی کلانی مثل قطار نیست بلکه باید فه فکر تامین مایحتاج آنها در این ایام مثل گوشت، میوه و.. بود چراکه در استانی که تولید کننده میوه و گوشت است دلیلی بر افزایش قیمت این اقلام وجود ندارد برخی افراد نیز که به فکر شان استاندار هستند بهتر است به دنبال احیای هزاران هکتار زمین بیت المل باشند.

120 مصوبه برای شهرستان زرین دشت

به گزارش مهر، استاندار فارس در جریان سفر خود به زرین دشت در جمع خانواده های شهدا، ایثارگران و نخبگان نیز حضور یافت و گفت: مدیران علوی باید در بین مردم حضور بیابند نه اینکه در تلویزیون در صف اول مراسم روبان چینی دیده شوند.

احمد زاده تاکید کرد: امیدواریم برخی از مدیران که دچار نوعی بی تفاوتی و رخوت شده اند توجه بیشتری به مسائل مردم و مشکلات آنها داشته باشند و با نهج البلاغه حکومت کنند.

وی همچنین به مصوبات شورای اداری شهرستان نیز اشاره کرد و گفت: بیش از 120 مصوبه با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان در دو بخش عمرانی و فرهنگی در شورای اداری به تصویب رسید که 13 میلیارد تومان آن در مباحث آب و گاز و دو میلیارد تومان آن در مباحث فرهنگی هزینه خواهد شد.

وی همچنین خبر داد که مشکل آب این منطقه به صورت اساسی تا تیر ماه حل می شود و بیمارستان بزرگ نیز در هفته دولت سال آینده به مرحله بهره برداری می رسد.

استاندار فارس همچنین خاطرنشان کرد: مردم و مدیران باید در شرایط برابر قرار گیرند و دلیلی نیز ندارد که برخی به فکر سفرهای خارجی بوده و روستائیان نیز با مشکل آب آشامیدنی مواجه باشند.

شهرستان زرین دشت در جنوب شرقی فارس قرار گرفته است.