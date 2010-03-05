هنر موسیقی همواره نشانگر فرهنگ ایران در تاریخ بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاهین فرهت ،عضو شورای سیاستگذاری و نماینده هیئت داروان شب گذشته در مراسم اختتامیه بیست و پنجمین جشنواره بین المللی فجر، بیانیه هیئت داوران را قرائت کرد.دربخشهایی ازاین بیانیه چنین آمده است: هنر موسیقی دیرینه دار و فراز مند ایرانی همواره حافظ و نشانگر برتر فرهنگ و اندیشه ایران سربلند در همیشه تاریخ بوده است و امید که تا فردا و فرداها نیز اینچنین باشد و اینچنین تر؛ زیرا که این موسیقی از سویی ریشه در ناب ترین نغمه ها و دلنشین ترین لحن های متنوع ایران گسترده و باشکوه دارد و از طرف دیگر سرشار از لطایف و ظرایف فرهنگ عزیز ایرانی اسلامی است.

پس این همه فرازمندی چشم نواز را جشن و جشنواره ای درخور ضروری و بایسته لازم است. برگزاری جشنواره هایی که با اتکاء به ذوق و خرد پیشکسوتان، فعالان و نوخاسته گان عرصه موسیقی یقینا گامی موثر و مناسب برای فعال کردن ظرفیت های موسیقایی کشور و نیز مرور داشته های ملی و همچنین فرصتی برای نقد کارکردی و منطقی نظریه های غیر حرفه ای و وارداتی خواهد بود.

بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در راستای این تفکر راهبردی و نیز حمایت عملی و علمی از ارتقاء موسیقی وزین و تعالی بخش این مرز پر گهر تمهید و عرضه گردیده و جای خوشبختی است که عموم فعالیت های چشمگیر و آثار مطرح شده در فرصت این جشنواره نوید بخش حرکت به سوی توسعه یافتگی متوازن و تجربه افق های جدید جهت ساختن آینده ای امیدوار کننده برای موسیقی ایران زمین می داند.

داوران این جشنواره به لحاظ مبناها و مولف های موجود هر یک از گونه های موسیقایی ارائه شده را به طور جداگانه ، دقیق و منصفانه به بررسی و انتخاب نشسته است. در این انتخاب ها نگاهی تخصصی به هر گونه موسیقایی توجه بیشتر به گروه های شهرستانی به دلیل عدم برخورداری از امکانات کافی در عین علاقه و انگیزه های وسیع شناسایی و معرفی استعدادهای توانمند جهان و عنایتی ویژه به نوآوری های مبتنی بر قواعد و اصول در پیشانی و صدر امتیاز دهی مورد نظر بوده اند.

آثار ارائه شده عموما و آثار منتخب مشخصا نشان از رشد و گسترش رویکردهای تازه، رنگ آمیزی های متنوع، ترکیب موفق و مناسب با کلام، کیفیت بالای نوازنده گی های با استاندارد و سلیقه ورزی خوب در تنظیم قطعات داشته اند که البته بخش هایی نیز باید در سال های آتی با تمرین و ارتقاء به توانمندی ها ، ظرافت و تکنیک ها ی تخصصی چهره ای موفق تر از امسال ارائه نماید؛ چرا که یقینا خواسته ها و قابلیت های حوزه موسیقی این کشور بسیار و بسیار فراتر است از آنچه مطرح گردیده است.

هیئت داوران بیست و پنجمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در این فرصت مغتنم از مدیران و حامیان مادی و معنوی، بخش های خصوصی و دولتی فعال در عرصه موسیقی کشور می خواهد تا با لحاظ این همه توانمندی و زیبایی امکانات معرفی و اجرایی آثار برگزیده این جشنواره و کمک به رشد موسیقی پویای روز کشور را بیش از پیش فراهم آورد، و اما هر چند که ضمیر و نگاه هیئت داوران این جشنواره به این نکته متعلق است که"در این چمن که ز گل های برگزیده پر است/ برای چیدن گل انتخاب لازم نیست" ولی بنا به رسم مالوف جشنواره ها و رویدادهای رقابتی و هنری برگزیدگان بخش های مختلف را با احترام به تلاش به دیگر شرکت کننده گان در جشنواره اعلام می دارد.

امید که آنانی که در واگن های انتخاب برتر نبوده اند از قطار فردای موسیقی فرازمند این سرزمین پیاده نشده و توانا تر و شایسته تر در جشنواره های آتی یکدیگر را ملاقات کنند.