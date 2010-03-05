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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۰۳

کمیته تخصصی طراحی شهری در تهران تشکیل می شود

کمیته تخصصی طراحی شهری در تهران تشکیل می شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تشکیل کمیته تخصصی طراحی شهری از سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر هیربد معصومی در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره زیباترین نمای شهری که در پارک آموزش ترافیک برگزار شد با اعلام این خبر افزود: 40 قرارداد تهیه طرحهای موضعی با عنوان طراحی شهری در حوزه معاونت شهرسازی تهیه شده است که تازمان تهیه و تصویب طرحها، کمیته تخصصی  طراحی شهری تشکیل خواهد شد.

وی افزود: در این کمیته طراحی ساختمانهای بلند مرتبه، دولتی و ساختمانهای در حال احداث شهرداری تهران توسط اساتید دانشگاه و متخصصین معماری شهرداری مورد بررسی و اصلاح و جهت نظارت به منطقه ابلاغ می شود.

معصومی در ادامه برگزاری نخستین دوره مسابقه زیباترین نمای شهر را گام موثری در تشویق و ترغیب شهروندان و توجه به زیبایی نمای شهری برشمرد و گفت: براساس برنامه های پیش بینی شده مسابقه مسجد زیبای محله من به همت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سال آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1045727

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