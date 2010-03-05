رحمان سیفیآزاد مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار درباره برنامه هفته گذشته "دو قدم مانده به صبح" و اقدام این شبکه درباره نظرات سید ضیاء هاشمی و حسین فرحبخش که علیه منتقدان یک طرفه قضاوت نادرست داشتند و بی احترامی کردند، به خبرنگار مهر گفت: ما از سعید مستغاثی رئیس انجمن منتقدان دعوت کردهایم تا در برنامه فردا شب حضور داشته باشد و درباره سینمای فرهنگی و غیر فرهنگی صحبت کند. مسلماً وقتی مهمانی به برنامه دعوت میشود، نظرات مختلفی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی در ادامه افزود: در نهایت مجری برنامه آقای فریدون جیرانی مباحث را جمع بندی میکند. از سوی دیگر مطرح شدن نظرات مختلف مهمانان دلیل بر پذیرش و رد قطعی آن نیست، بلکه تلاش میشود مباحث مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. علاوه بر آن ما پیش بینی نمیکنیم که مهمانان قرار است چگونه و با چه لحنی در برنامه صحبت میکنند، اما مجری تلاش میکند مباحث مطرح شده را درست هدایت کند.
مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار خاطرنشان ساخت: در واقع ما سعی میکنیم فضایی را ایجاد کنیم تا مباحث مورد ارزیابی قرار بگیرد. در برنامههای قبلی هم سعید قطبیزاده و امیر پوریا حضور داشتند و درباره تهیهکنندگان مسائلی را مطرح کنند. به نظرم باید فضای مناسب برای طرح نظرات مختلف باید فراهم شده تا سوء تفاهمها برطرف شود. هدف برنامه "دو قدم مانده به صبح" از طرح مسائل سینمایی اعتلای سینما است.
سیدضیاء هاشمی و حسین فرحبخش چند شب گذشته در برنامه "دو قدم مانده به صبح" موضعگیری تندی نسبت به منتقدان داشته و با لحنی بسیار بیادبانه درباره آنها حرف زدندو حتی به رییس و نایب رییس انجمن منتقدان سینما توهین کردند .
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