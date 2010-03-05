4200 طرح اشتغالزا در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس حاجی اکبری ظهر جمعه درسخنان پیش از خطبه نمازجمعه گرگان افزود: با اجرای این طرحها سه هزار خانوار از تحت حمایت این تعداد خارج شدند و هزار و 550 خانوار نیز نیمه خودکفا شده اند.

وی اظهار داشت: در سطح استان 179 هزار صندوق کوچک، بزرگ، متوسط جمع آوری صدقات وجود دارد که در 11 ماه سال جاری 16 میلیارد ریال کمکهای مردم نوعدوست استان در این بخش جمع آوری شده است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در جشن عاطفه ها نیز یک میلیارد و 110 میلیون ریال درآمد داشتیم که نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

حاجی اکبری به کمکهای این نهاد در بخش اجاره مسکن مددجویان اشاره و اضافه کرد: در سالجاری 810 میلیون و 80 هزار ریال کمکهای بلاعوض و هفت میلیارد و 800 میلیون ریال وام در این بخش ارایه شده است.

مدیرکل کمیته امداد گلستان بیان داشت: در بخش فرهنگی در سالجاری چهار میلیارد و 200 میلیون ریال کمکهای دولتی و یک میلیارد و 410 میلیون ریال کمکهای مردمی شده است.

وی یادآورشد: در بخش کمکهای نقدی 217 میلیارد ریال در سالجاری به خانوارهای تحت پوشش کمک شد و 20 هزار بن نقدی به مبلغ 82 میلیارد ریال نیز توزیع شده است.

وی عنوان کرد: در زمینه احداث مسکن در سالجاری 232 واحد مسکن با 18 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار در استان ساخته شد که در هفته دولت بهره برداری شد و در دهه فجر نیز 115 واحد مسکن تحویل شد.

126 هزار و 600 نفر معادل هشت درصد جمعیت استان گلتسان تحت پوشش کیمته امداد هستند.