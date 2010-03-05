بانکها 193 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به پایان مهرماه امسال به بیش از 193 هزار و 289 میلیارد تومان رسید، این در حالی است که این رقم در یکسال منتهی به اسفند سال 87 بیش از 181 هزار و 327 میلیارد تومان بود.

برهمین اساس، تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری در یکسال منتهی به پایان مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه در پایان اسفند سال 87 معادل 6.6 درصد افزایش نشان می دهد.

39.3 درصد از وام‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری فروش اقساطی، 21.1 درصد مشارکت مدنی، 5 درصد مضاربه، 3.8 درصد جعاله، 1.6 درصد سلف، 4.2 درصد قرض الحسنه، 1.2 درصد اجاره به شرط تملیک، 1.5 درصد مشارکت حقوقی، 0.7 درصد سرمایه گذاری مستقیم و 21.6 درصد سایر بود.

بانکهای تجاری در یکسال منتهی به پایان مهرماه امسال بیش از 114 هزار و 425 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند ماه سال 87 حدود 5.7 درصد افزایش نشان می دهد.

همچنین تسهیلات پرداختی بانکهای تخصصی در یکسال منتهی به پایان مهرماه امسال به بیش از 43 هزار و 33 میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در پایان اسفند سال 87 معادل 8.3 درصد افزایش یافت.

درهمین حال، بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در همین مدت بیش از 35 هزار و 830 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که نسبت به پایان اسفند سال 87 معادل 7.3 درصد افزایش نشان می دهد.