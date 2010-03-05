لرستان همچنان درگیر ریزگردهای عربی/ غبار باران را گل آلود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پیش از این در روزهای غبارآلود باران نوید بخش آسمان صاف و گریز ریزگردها بود ولی این روزها باران نیز یارای مقابله با موج ریزگردهای عربی را ندارد تا باران به صورت گل آلود از آسمان لرستان فرود آید.

روز پنج شنبه لرستان با موج دیگری از گرد و غبار مواجه بود تا بازهم وضعیت به مرحله هشدار برسد. سازمان هواشناسی در اطلاعیه ای اعلام کرده است که وضعیت غبار آلود هوا تا ظهر جمعه ادامه خواهد داشت.

کارشناس سازمان هواشناسی استان لرستان شامگاه پنج شنبه در این رابطه اظهار داشت: در طول 24 ساعت گذشته در خرم آباد 0.8 میلی متر، در نورآباد 7.5 میلی متر، بروجرد 9.3 میلی متر، الشتر 9.5 میلی متر، الیگودرز 2.1 میلی متر، دورود 7.6 میلی متر، ازنا 2.9 میلی متر و پلدختر 1.5 میلی متر باران باریده است.

زینب اکبری با اشاره به وضعیت جوی هوا در ساعات آینده، بیان داشت: پدیده گرد و غبار تا اواسط جمعه میزبان آسمان استان لرستان خواهد بود.

وی در تشریح میزان دید در شهرهای استان به ویژه در روز گذشته، عنوان کرد: کمترین دید در میان شهرستانهای استان مربوط به شهرستان دورود بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: طبق اندازه گیری های انجام شده در ساعت 18 روز گذشته میزان آلودگی هوای آسمان مرکز لرستان یک هزار و 800 میکروگرم بوده است که معادل 12 برابر حد استاندارد می باشد.

علی رحیم کاکاوند افزود: همچنین شهرستان پلدختر به عنوان آلوده ترین شهرستان لرستان گزارش شده است به طوریکه این شهرستان روز پنج شنبه با آلودگی معادل 20 برابر حد استاندارد مواجه بوده است.

وی با اشاره به بارش باران در این استان، عنوان کرد: به طور قطع باریدن باران در تلطیف هوا نقش موثری خواهد داشت ولی متاسفانه ورود جبهه های باران زا در این مدت همراه با گرد و غبار بوده است.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان با اشاره به بارش های گل آلود در استان، ادامه داد: این موضوع باعث شده است که به محض توقف بارش باران غبار دوباره در آسمان استان پدیدار می شود.

کاکاوند با اشاره به کاهش شدت آلودگیها در آسمان لرستان، خاطر نشان کرد: میزان آلودگی فعلی هوای لرستان تا ساعتی دیگر اندازه گیری و اعلام می شود.