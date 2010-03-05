سومین جشنواره نشریات دانشجویی منطقه 10 دانشگاه آزاد برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نماینده مردم شهرستان علی آباد کتول پیش از ظهر جمعه در سالن اجتماعات دپرفسور حسابی دانشگاه آزاد علی آباد کتول با تبریک میلاد با سعادت نبی اکرم (ص) و ولادت حضرت امام جعفر صادق(ع) ، هدف از برگزاری جشنواره نشریات را تقویت روحیه خودباوری و مسئولیت پذیری جوانان برشمرد.

اسدلله قره خانی افزود: نشریات به عنوان قوه تمیز دانشگاه، سبب تغذیه دانشجویان شده و اگر درست و هدفمند و با برنامه منسجم پیش روند، اثرات آن بسیار بیشتر از نشریات برون دانشگاهی خواهد بود.

وی افزود: نشریات باید هم از لحاظ هنری زیبنده و هم از نظر محتوایی غنای کافی را بهمراه داشته باشند تا بتوانند هم منعکس کننده نظرات خلاقانه و جدید قشر دانشجو بوده و هم اطلاعات مرتبط با جامعه دانشگاهی را گسترش دهند.

وی تاکید کرد: به سبب حضور در کشوری که آموزه های دینی و اخلاقی پایه و اساس فرهنگ مردم آن است محتوی معنوی و اخلاقی باید در نشریات ما جایگاه اول را به خود اختصاص دهد.

نماینده علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی افزود: ‌مقام معظم رهبری و همه دلسوزان انقلاب علیرغم قابلیت های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگ رسانه ای نگرانی هایی دارند که شما جوانان دانشجو با مسئولیت خطیر خویش بایست این خلاء ها را پر نمایید.



50 نشریه به دبیرخانه سومین جشنواره نشریات دانشگاهی منطقه 10 دانشگاه آزاد اسلامی در زمینه نشریات علمی - پژوهشی، نشریات دانشجویی در زمینه علمی، نشریات دانشجویی با موضوعات قرآن، عترت و نماز، نشریات دانشجویی وابسته به بسیج، نشریات دانشجویی در زمینه فرهنگی و بخش ویژه آن شامل طراحی روی جلد، مقالات در زمینه قرآن، عترت و نماز، صفحه آرایی و غرفه آرایی ارسال شد.