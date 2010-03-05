شهدای تقریب تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم پایانی بیست و سومین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی دستیابی امت اسلامی به تمدن گذشته را نیازمند یکدلی و وحدت مسلمانان جهان عنوان کرد .

حسینی وجود برخی اختلافات میان مسلمانان را ناشی از فعالیتهای تفرقه آمیز دشمنان اسلام اعلام کرد و افزود: دشمنان در تلاش هستند تا به هر شکل ممکن انسجام امت اسلام را از بین ببرند.

وی فعالیتهای منفی علیه ایران را ناشی از ترس دشمنان از پیشرفت ایران دانست که می تواند به وحدت امت های اسلامی سراسر جهان منجر شود.

حسینی تأکید کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به وحدت توجه ویژه ای دارد و تلاش می شود محصولات تولیدی به این امر کمک کند .

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در این راستا بر بیش از 55 هزار عنوان کتاب که سالانه در ایران چاپ می‌شود و همچنین 3 هزار نشریه ای که در کشور منتشر می شود نظارت داریم تا عامل اختلاف میان مذاهب اسلامی نباشند.

در این مراسم کتاب "وحدت جهان اسلام؛ چشم انداز آینده" از دکتر یحیی صفوی به عنوان کتاب سال تقریب معرفی شد .از شهیدان عرصه تقریب سردار شوشتری جانشین نیروی زمینی سپاه پاسداران و ماموستا سیدمحمد شیخ‌الاسلام نیز در این مراسم تجلیل شد .

در بخش تجلیل از رسانه‌های تقریبی نیز شبکه قرآن و معارف سیما به عنوان رسانه سال تقریب برگزیده شد.

اندیشمند برجسته تقریب شیخ مصطفی الرافعی، شیخ علی الکاظم مدیرمسئول فصلنامه الوحدت اسلامیه، کتاب موصوفه العلاقات بین اسلام و غرب نوشته دکتر سمیر سلیمان نیز در این مراسم تقدیر شدند.

بیست و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی 11 اسفند با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درسالن اجلاس سران آغاز شد .



این دوره از کنفرانس وحدت با عنوان " امت اسلامی، از تنوع مذهبی تا فرقه گرایی" از 11 تا 13 اسفند با دو محور و 8 موضوع برگزار شد.

" حالت طبیعی امت؛ تعامل طبیعی میان مذاهب" و "حالت انحرافی؛ فرقه گرایی" محورهای اصلی این کنفرانس اعلام شده بودند.

عوامل پیدایش مذاهب گوناگون، ضمانتهای تداوم تعامل طبیعی مذاهب، نتایج مثبت تعامل مذهبی، نمونه های تاریخی، عوامل گرایش به فرقه گرایی، نمودها و پیامدهای فرقه گرایی، نمونه های تاریخی صف آرایی فرقه ای، از جمله مباحث طرح شده در این کنفرانس بودند .