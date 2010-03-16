اصلاح الگوی مصرف در صنعت هوایی/ هواپیماهای با مصرف سوخت پایین آمدند

رضا جعفرزاده در گفتگو با مهربا بیان اینکه شرکتهای هواپیمایی در راستای اصلاح الگوی مصرف و بنا بر تاکید وزیر راه و ترابری و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری موفق عمل کرده اند، گفت: شرکتهای هواپیمایی در زمینه اصلاح الگوی مصرف، در زمینه هایی که سازمان هواپیمایی کشوری برای آنها فراهم کرده است، عملکرد قابل قبولی داشته اند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به اینکه در سال گذشته تعداد هواپیمای اضافه شده به ناوگان هوایی کشور 38 فروند و خارج شده از ناوگان 18 فروند بوده است، تصریح کرد: در طرح توسعه ناوگان هوایی کشور، وارد شدن هواپیما با مصرف سوخت کمتر یکی از بخشهای مهمی بوده که سازمان هواپیمایی به عنوان بخش حاکمیتی در صنعت هوایی بر آن تاکید داشته است.

جعفر زاده اظهار داشت: اکثر هواپیماهایی که در سالجاری وارد ناوگان هوایی کشور شد از نوعی بودند که مصرف سوخت کمتری را نسبت به دیگر هواپیماها دارند.

وی با اشاره به اینکه میزان مصرف سوخت هواپیماهای توپولوف تقریبا 2 برابر هواپیماهای بوئینگ وارد شده به ناوگان هوایی کشور در سالجاری است، گفت:هواپیماهای وارد شده در سالجاری چه از نوع ملکی، چه اجاره به شرط تملیک و چه اجاره ای از نوعی بودند که نوع مصرف سوختشان کاهشی حدود 50 درصد داشته است.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، گفت: میزان مصرف سوخت هواپیماهای قبلی به ازای هر ساعت پرواز در حدود 6 تن در ساعت بوده است در حالی که مصرف سوخت هواپیماهای جدید وارد شده به ناوگان هوایی در حدود 2.5 تا 3 تن در هرساعت است.

وی تصریح کرد: درصورتی که میزان مصرف سوخت در هواپیماهایی که وارد ناوگان شده اند با توجه به میزان ساعت پروازی این هواپیما و تعداد آنها محاسبه شود نشانگر رقم قابل توجهی صرفه جویی در مصرف سوخت هواپیما خواهد بود.

جعفر زاده در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه برخی هواپیماهای اجاره ای وارد شده قیمت اجاره ای بالاتر از هواپیماهای قبلی دارند، گفت: با توجه به مصرف سوخت و رفاهیات موجود در این نوع هواپیماها چنین محاسبه ای درست نبوده و باید تمام جزئیات را در محاسبه میزان مبلغ اجاره هواپیماها مورد توجه قرار داد.