چین فشار غربیها را نپذیرفت/ تاکید روسیه بر دیپلماسی در قبال ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیس، فرانسه و آمریکا روز پنجشنبه اعلام کردند که هم اکنون زمان اعمال تحریم ها علیه ایران فرا رسیده است و این سه کشور خواستار توقف برنامه صلح آمیز هسته ای تهران شدند.

این درحالیست که چین و روسیه خواستار از سرگیری گفتگوها و دیپلماسی در قبال برنامه هسته ای تهران شدند که این امر نشان می دهد که هم اکنون یک شکاف و دو دستگی در میان اعضای دائم شورای امنیت درباره موضوع هسته ای ایران وجود دارد.

"ویتالی چورکین" سفیر روسیه در سازمان ملل سه شنبه گذشته ضمن ابراز مخالفت خود با اعمال تحریم ها علیه ایران بر حل موضوع هسته ای ایران از طریق انجام مذاکره تاکید کرد.

همچنین "گریگوری بردنیکف" نماینده روسیه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز پنج شنبه در نشست های شورای حکام آژانس صحبت می کرد، گفت: "بر روش های سیاسی بعنوان تنها راه حل مسائل حل نشده برنامه هسته ای ایران تاکید می کنیم تا آژانس بین المللی انرژی اتمی بتواند از نبود مواد هسته ای اعلام نشده و یا عدم فعالیت های ممنوعه در ایران اطمینان حاصل کند".

در همین حال "سرگئی لاوروف" وزیر خارجه روسیه روز سه شنبه با اشاره به تلاشهای آمریکا و همپیمانان اروپایی اش برای اعمال فشار بیشتر به ایران خاطرنشان کرد که هنوز جا برای دیپلماسی و حل مسالمت آمیز موارد اختلاف در موضوع هسته ای تهران وجود دارد.

همچنین در سومین روز نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، نماینده چین بر لزوم ادامه مذاکرات در مورد برنامه هسته ای ایران تاکید کرد.

در همین حال "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل امروز جمعه با بی اعتنایی به همکاری ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که با توجه به عدم پایبندی ایران به تعهدات خود، شورای امنیت باید اقدامات بیشتری را برای توقف برنامه هسته ای تهران و به منظور بازخواست ایران انجام دهد.

وی همچنین در ادامه ضمن رد شایعات درباره انتشار پیش نویس قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه ایران در میان اعضای این شورا گفت: هم اکنون متن پیش نویس قطعنامه علیه تهران را منتشر نکرده ایم.

همچنین وزیر خارجه آمریکا که برای رایزنی در خصوص همراه سازی برخی کشورهای آمریکای جنوبی علیه ایران، به این منطقه سفر کرده بود، ناکام ماند و روز گذشته رئیس جمهوری برزیل منزوی کردن ایران را کاری غیر عاقلانه توصیف کرد.

بر این اساس اختلاف و دودستگی میان اعضای دائم شورای امنیت در خصوص اعمال تحریم علیه ایران یک روز پس از اظهارات رئیس جمهوری برزیل (عضو غیر دائم شورا) درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته ای تهران صورت گرفت.