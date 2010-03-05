سال 89 برنامه پیشگیری انتظامی از وقوع جرم عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سرهنگ محمد بارانی ظهر جمعه در حاشیه اختتامیه نخشتین همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در جمع خبرنگاران، در توضیح این برنامه افزود: پلیس با مشارکت مردم و در راستای کاهش نرخ جرایم، یکسری برنامه های اجرایی مدونی را با توجه به الویت های کسب شده از شرایط جامعه، پیاده می کند.

رئیس دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ضمن بیان اینکه در اکثر حوزه ها نیازمند نگاه علمی و اجرایی به امر پیشگیری از وقوع جرم هستیم ،اظهارداشت: این امر در جرایم شایع تر مثل سرقت و یا جرم های ناموسی و قتل که نمایانی و نرخ آماری کمتری داشته اما آثار و تبعات آن زیاد است، بیشتر احساس می شود.

وی خاطر نشان کرد: اسفند ماه سال گذشته نخستین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم در برج میلاد تهران برگزار شد که از جمله دستاوردهای آن انتشار 14 جلد کتاب بود که در نمایشگاه برگزار شده در حاشیه همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم ، عرضه شد.

بارانی به انتشار فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم نیروی انتظامی اشاره کرد و افزود: در این فصلنامه مسایل علمی روز پیرامون مسئله پیشگیری از وقوع جرم با همکاری هیئت تحریریه دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، علامه، تربیت مدرس،فردوسی مشهد، شیراز و سایر دانشگاه ها در اختیار عموم قرار گرفته است.