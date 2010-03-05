جرایم مواد مخدر رتبه اول در میان زندانیان کشور را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلام علی محمدی ظهر جمعه در حاشیه اختتامیه نخستین همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در جمع خبرنگاران افزود: یکی از مشکلات فعلی در سازمان زندان ها وجود زندانیان مواد مخدر با رتبه اول جرایم، در زندان ها است.

معاون قضایی سازمان زندانهای کشور، آمار زندانیان زن در کشور را بسیار کم ارزیابی کرد و آن را یکی از نکات قوت جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: زنان حدود 5/3 درصد از زندانیان را تشکیل می دهند که این رقم متغییر بوده و گاهی تا 5 درصد نیز رسیده است در حالیکه مردها 5/96 درصد زندانها را اشغال کرده اند.

وی جرایم زنان را مختلف اعلام کرد و افزود: جرایم مواد مخدر رتبه اول، سرقت، جرایم اخلاقی و مالی نیز رتبه های بعدی را در میان زندانیان زن دارند.

محمدی با تاکید بر اینکه یکی از شاخصهای اساسی توسعه قضایی بحث پیشگیری از جرم است، تصریح کرد: بندهای چهار و پنج اصل 156 قانون اساسی ناظر بر مسئولیتهای قوه قضائیه در قبال پیشگیری از وقوع جرم است.

معاون قضایی سازمان زندانهای کشور با تاکید بر سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "دستگاه ها موظفند در جهت پیشگیری از وقوع جرم با قوه قضائیه همکاری کنند" اذعان داشت: از آنجایی که ابزار پیشگیری غیر کیفری در اختیار قوه قضائیه نیست لذا برای آنکه این قوه مسئولیت خود را کامل انجام دهد باید تعامل مشترکی با سایر دستگاه های اجرایی داشته باشد.

محمدی اساس کار سازمان زندانها را حول اصلاح و تربیت مجرمان و زندانیان اعلام کرد و اظهارداشت: در راستای محقق نمودن وظایف سازمان زندانها طی سالهای اخیر بحث ارتقاء سواد از مهمترین برنامه های ما است که در حال حاضر در تمام مقاطع تحصیلی زمینه فراگیری برای زندانیان فراهم است.

وی در رابطه با اعطای مرخصی به زندانیان تاکید کرد: سازمان زندانها ضوابطی را در نظر گرفته که بر اساس آن اعطای مرخصی به زندانیان صرفا منوط به کسب امتیازات ناشی از اقدامات فرهنگی، آموزشی و تربیتی است که در آینده ای نزدیک پیاده می شود.

معاون قضایی سازمان زندان های کشور یکی از فعالیتهای پیرامون پیشگیری از جرم را برنامه های مراقبت بعد از خروج از زندان دانست و گفت: برنامه مراقبت بعد از خروج از زندان به این دلیل انجام می شود که اقدامات سازمان به داخل زندانها محدود نشود.

محمدی پیرامون شرایط و ویژگی های زندانهای باز اظهارداشت: زندانها باز همان ویژگی نوع بسته را دارند با این تفاوت که حفاظت فیزیکی در آنها بسیار کمتر است و تحت اقدامات انتظامی قرار نمی گیرند زیرا وسیقه های سنگین ضمانتی برای جلوگیری از فرار آنها است.

وی افزود: مرتکبین جرایم سنگین نه تنها به زندانهای باز منتقل نمی شوند بلکه به آنها اجازه مرخصی هم داده نمی شود.