وبلاگ از مهمترین ابزارهای مقابله با جنگ نرم است

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، سیدمحمدرضا فخری، ظهر جمعه در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ادبی هنری حوزه خراسان که دوازدهم اسفندماه برگزار شد، اظهار داشت: بیش از 30 سال است که از انقلاب اسلامی می گذرد و انتظار این است که سازمان های دینی در متن نیازهای عمومی جامعه خصوصا در بخش هنر حضور و نقش تعیین کننده داشته باشند در حالی که همچنان آثار هنرمندان خارج از این فرهنگ و مرز و بوم که برگرفته از عرفان های چینی و سرخپوستی و.... است، پرفروش ترین کتاب های هنری ما هستند.

مدیر دفتر توسعه وبلاگ دینی افزود: این کتاب ها مفاهیم ضعیفی را در یک چارچوب بسیار زیبا ریخته و ارائه می دهند در حالی که ما از نشر گنجینه های ارزشمند خود غافل هستیم.

فخری با بیان اینکه پرداختن به هنر ضرورتی غیرقابل انکار است، تصریح کرد: وبلاگ، محل تلاقی فناوری اطلاعات با هنر و رسانه است و آنقدر اهمیت دارد که برخی وبلاگ ها به تنهایی در نقش یک رسانه در سطح افکار عمومی نقش ایفا کرده و بعضا جزو منابع خبری ذکر می شوند.

مدیر دفتر توسعه وبلاگ دینی ابراز داشت: وبلاگ یکی از نقاط قوت ما و مهمترین بسترهایی که می توانیم در جنگ نرم از آن بهره مند شویم و به سهولت می تواند ما را به قدرتی بالا در عرصه رسانه تبدیل کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با سیاست گزاری ها و حمایت های نهادهای دینی همچون دفتر تبلیغات اسلامی شاهد بالندگی بیش از پیش وبلاگ نویسان دینی باشیم.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلام انصاری، تهیه کننده سینما و تلویزیون با اشاره به مباحث هنری در قرآن اظهار داشت: ما در ادبیات نمایشی از گذشته تاکنون افراد بسیار قوی و ارزشمند داشته و داریم اما به لحاظ محتوایی و ارائه رمان یا فیلمنامه ای که دست مایه این نمایش قرار گیرد رشد چندانی نداشته ایم.

وی افزود: رمان دینی را باید جدی گرفت و آن را به فیلمنامه و سپس فیلم تبدیل کرد .

این تهیه کننده سینما تأکید کرد: مسئولان باید به دنبال پیوند مباحث هنری با هم باشند و طلاب نیز در حد توان خود با هم مرتبط شده و به صورت تشکیلاتی به مباحث هنری بپردازند.

در مراسم اختتامیه دومین جشنواره ادبی هنری حوزه خراسان که با حضور رئیس دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی، اعضای شورای شهر مشهد، پرویز شیخ طادی، نویسنده و کارگردان سینما، رئیس کانون هنرمندان خراسان و جمعی از مسئولان حوزه علمیه خراسان برگزار شد،.

محمد فیاضی، موسی الرضا حیدری، سیدوحید مجاهد در بخش وبلاگ، جوادامین خندقی در بخش فیلم، محمدجواد قاسم پور در بخش گرافیک، رضاوحید، مهدی کبیری در بخش داستان، زهرا حسین زاده در بخش شعر، مهدی علیپور، ابراهیم ایمانی و علی غلام آبادی در بخش خوشنویسی، مهدی کبیری در بخش فیلمنامه، محمدجواد قاسمپور، علی مشهدی و محمد زراعتی در بخش طرح و ایده، سیدمجتبی موسوی، جواد امین خندقی و محمدجواد قاسمپور در بخش فیلم، صدیقه احدی، امیرمهدی حکیمی، وحید خوشنویس در بخش عکس حرفه ای و محمدولیانپور دربخش عکس به عنوان نفرات برتر تقدیر شدند.