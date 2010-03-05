سالانه 400 هزار نفر وارد زندان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، غلام حسین اسماعیلی ظهرجمعه در حاشیه اختتامیه نخستین همایش ملی علمی- کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در جمع خبرنگاران، افزود: سه یا چهار سال گذشته ورودی سالانه زندانها حدود 600 هزار نفر بود که هم اکنن بین 400 تا 450 هزار نفر برآوردشده که تا پایان سال آمار مشخص می شود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با اشاره به اینکه سال گذشته ورودی زندانها حدود 450 هزار نفر بوده است، گفت: در سالهای اخیر با کاهش آمار ورودی به زندان و افزایش موجودی به دلیل ماندگاری های زیاد در زندان مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه پیشگیری ثالث درمان اشخاص بزهکار سابقه دار با هدف ممانعت از ارتکاب مجدد جرم در آنها است، اظهارداشت: نباید پیشگیری ثالث منحصر به زندانها باشد زیرا مجازاتها نیز منحصر به زندان نیست و گاهی شخصی جرمی را به دفعات مرتکب شده و محکوم به شلاق، جزای نقدی و تبعید می شود که وی نیز مجرم سابقه دار است و برای بازسازی شخصیتش باید از پیشگیری ثالث استفاده کنیم.

اسماعیلی تاکید کرد: در مورد زندانیان، سازمان زندانها عهده دار مسولیت پیشگیری ثالث است و در رابطه با سایر محکومین چنین وظیفه ای را ندارد لذا سازمانهای مردم نهاد می توانند در راستای اصلاح آنها اقدام کنند.

وی هزینه کرد در بحث پیشگیری از وقوع جرم را سرمایه گذاری به نفع مردم ارزیابی کرد و افزود:هزینه های جرم نه تنها بر دولت بلکه بر مردم نیز تحمیل می شود و محکومیت حبس نیز به دلیل هزینه هایی است که نفس جرم ببرای مردم و جامعه دارد.

اسماعیلی خاطر نشان کرد:هزینه های صرف شده برای زندانیان در ارتباط با بحث نگهداری و درمان ،اصلاح و تربیت آنها است و اگر در آینده پیشگیری تحقق عملی بیشتری بیابد، به طور طبیعی نیز از مخارج سازمان زندانها نیز کاسته می شود.

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، از ابتلای 7/1 درصدی در میان نمونه های جامعه آماری زندانیان مورد آزمایش توسط پایگاه های دیده وری وزارت بهداشت به بیماری ایدز خبر داد و تصریح کرد:در سالهای اخیر با اقداماتی که به کمک وزارت بهداشت و درمان در زندانها صورت گرفته،آمار مبتلایان به ایدز کاهش داشته است.

وی پیرامون وضعیت بهداشتی زندانها گفت: در زندانها تیم های بهداشت مستقر است و بهداری،بیمارستان و در بسیاری از زندانها نیز اتاق عمل داریم و علاوه بر این در بدو ورود زندانیان در قرنطینه سلامت قرار می گیرند.

