حل 130 هزار پرونده با اقدامات مشاوره ای پلیس پیشگیری

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین نوروزی ظهر جمعه در حاشیه اختتامیه نخستین همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از وقوع جرم در جمع خبرنگاران افزود: در حوزه کلانتری و اجتماعی کارکنان پلیس پیشگیری با اقدامات مشاوره ای موفق به ایجاد مصالحه بین شاکی و متشاکی شده و طرفین صورتجلسه سازشی را امضا و از شکایت خود صرف نظر کردند.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا این کار را یک اقدام پیشگیرانه دانست و اظهار داشت: این اقدامات مانع از تشکیل پرونده، ارجاع آنها به دادگاه و دادسرا و به دنبال آن زندان و سرگردانی خانواده هایشان شد.

وی تاکید کرد: اگر در تشکیلات قضایی نیز بتوانیم مشابه این مباحث مشاوره ای را داشته باشیم از اقدامات منجر به تشکیل پرونده، قرار و زندانی جلوگیری خواهد شد.

نوروزی در این خصوص پیشنهاد کرد: از آنجایی که قاضی فرصت زیادی برای ارائه مشاوره به طرفین را ندارد لذا اگر گروه های مشاوره ای برای این منظور پیش بینی و تشکیل شوند، توانسته ایم در این زمینه گامی برداریم.

رئیس پلیس پیشگیری ناجا از دیگر مباحث مهم در زمینه پیشگیری از جرم را موضوع اطلاع رسانی و آموزش همگانی اعلام کرد و افزود: از نمونه های موفق پیشگیری از وقوع جرم از طریق آموزش همگانی می توان به حوزه راهنمایی و رانندگی اشاره کرد که در طول حدود هفت 7 سال گذشته موفق به کاهش قریب به سه هزار نفری کشته ها شده ایم.

وی برنامه های آموزشی انیمیشنی و همچنین طرح همیار پلیس را کمک موثری ارزیابی کرد و گفت: این نمونها جزء اقدامات پیشگیرانه در حال انجام است اما باید برنامه ریزی های زیادی دراین حوزه داشته باشیم.

نوروزی با اشاره به همایش سال گذشته پیشگیری از جرم که در برج میلاد تهران برگزار شد، تصریح کرد: در آن همایش حدود 600 مقاله فراخوان و از آنها 14 جلد کتاب منتشر شد که می تواند به عنوان اقدامات پیشگیرانه در مقاطع دبیرستان،دانشگاه، حوزه های پلیس و همچنین دانشگاه های قوه قضائیه منبعی برای تدریس قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: مقالات این همایش نیز باید جمع آوری و تبدیل به کتاب کرد زیرا منابعی مهم و قابل بهره برداری هستند.