پرفسور مایکل گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دوک آمریکا در مورد اینکه چه عوامل و ترتیباتی هویتهای فردی و ملی را در عصر جهانی شدن میسازند، به خبرنگار مهر گفت: باید توجه داشت که "هویت" همواره به طور شگفتانگیزی ارتباط تنگاتنگ با "موطن" داشته است. به عبارت دیگر هویت افراد بر اساس مؤلفههای ملی، بومی و محلی شکل میگیرد.
در عصر جهانی شدن دولت کانون وفاداری شهروندان باقی مانده است
مؤلف کتاب نیهیلیسم قبل از نیچه" تصریح کرد: هویت تمامی افراد بر اساس خانواده، همسایگان، باورها و اعتقادات ملی و بومی شکل میگیرد. دولت هنوز منشاء وفاداری شهروندان و سازنده هویت آنها است.
وی افزود: هویت افراد در بسترهای اقتصادی و فرهنگی که در آن عمل میکنند شکل میگیرد. به عبارت دیگر ساختار اقتصادی و سنخ این ساختار و ساختار فرهنگی در تعریف افراد از خود مؤثر هستند.
|
در عصر جهانی شدن با فرهنگهایی مواجه هستیم که درصدد هستند عناصر سازنده هویتی خود را به سایرین القا کنند
وی تأکید کرد: در مقیاس جهانی این سؤال در ارتباط با دیگران مطرح میشود و سؤال این خواهد بود که سایرین که با ما تفاوت فرهنگی دارند به دنبال چه هستند و چه چیزهای را مطالبه میکنند. به عبارت دیگر این سؤال به معنای این است که ما در معرض انواع فرهنگهای گوناگون هستیم که در صدد هستند ما را متقاعد کنند چیزهای جدیدی را برگزینیم.
مؤلف کتاب "بنیان تاریخ" افزود: این خواست و مطالبه به معنای این است که زمینهها و پتانسیلهایی وجود دارد تا هویتهای ملی و محلی را به چالش بکشند. در واقع این فرایند به معنای به چالش کشیده شدن عناصر ملی، محلی و بومی سازنده هویت افراد است.
استاد فلسفه دانشگاه دوک یادآور شد: در واقع فرد خود را در برابر مؤلفهها و روندهایی میبیند که با ترتیبات ملی و محلی سازنده هویتی تفاوت دارند و سعی در عرضه مؤلفههای خود دارند. این ترتیبات بیرونی هستند.
مؤلف کتاب "هایدگر" افزود: بنابراین در دنیای جهانی شده و عصر جهانی شدن به طور تقریبی هویتها جهانوطنی شدهاند ولی همزمان با این فرایند افراد قادر هستند خود سنخ و نوع این جهانوطنی را بسازند و در آن دخیل باشند. به عبارت دیگر اگر چه جهانگرایی بخشی از هویت افراد هستند ولی خود افراد در ساختن این جهان نقش دارند.
نظر شما