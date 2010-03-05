مردم و میهمانان نوروزی ارزشهای اسلام را نگه دارند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله اسد الله ایمانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز با اشاره به نزدیکی به ایام نوروز افزود: همچنین در مکانی که میهمانان مورد بازدید قرار می دهند نیز باید راهنمایان مراقب باشند تا فضای ضد ارزش در آن مکان حاکم نشود ضمن اینکه مسئولان نیز برای ایام نوروز باید خدمات و امکانات مورد نیاز را فراهم کنند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به روز 14 اسفند، روز تشکیل کمیته امداد به دستور امام (ره) در سال 57 نیز بیان کرد: این نهاد در 31 سال اخیر با موفقیت کامل توانسته مسئولیتهای محوله را ادا کند و یک تجربه موفق را به دنیای اسلام ارائه دهد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: کمیته امداد در بخشهای مختلف درمانی، تحصیلی، آموزشی، معاش و سایر خدمات رفاهی طی این مدت خدمات ارزشمندی را برای محرومان و افراد تحت پوشش خود ارائه داده و توانسته هرساله جمع کثیری از افراد تحت پوشش را به سطح خودکفایی برساند.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته وحدت و لزوم وحدت امت اسلامی در موضوعات مشترک بین آنها نیز بیان کرد: امروز پادوهای استکبار در مناطق مختلف جهان از جمله آفریقا، آمریکای لاتین و خاورمیانه به رفت و آمد می پردازند وبه دنبال ایجاد فضای اختلاف بین کشورها و ترس از ایران هستند و در پی این امر با شخصیتهای مختلف سیاسی نیز به گفتگو می نشینند که البته با تو دهنی بزرگان آنها نیز رو به رو شدند.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان به دنبال تفرقه بین مسلمانان و مقابله با اسلام هستند و در این راستا عقل حکم می کند که با توجه به لزوم ایجاد وحدت، به مشترکات خود در اسلام تکیه کنیم.