انفجار در یک منزل مسکونی در خرم آباد/ یک نفر کشته شد

استاندار لرستان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در خصوص این حادثه اظهار داشت: بامداد امروز انفجار در طبقه بالایی یک ساختمان دو طبقه در منطقه خیابان شفا خرم آباد گزارش شد که متاسفانه منجر به مرگ یک زن ساکن طبقه بالا و زخمی شدن دو تن دیگر که ساکن طبقه پایین ساختمان بوده اند، شده است.

سید حسین صابری از شکستن شیشه های ساختمانهای اطراف خبر داد و افزود: پس از اطلاع، ماموران نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و بررسی ها در مورد علت موضوع را آغاز کردند.

وی با اشاره به اینکه حادثه در محل زندگی یکی از نیروهای نظامی رخ داده ولی آثاری از وی پیدا نشده است، افزود: این فرد هنگام حادثه نه در منزل حضور داشته است و نه در محل کار کشیک بوده است.

استاندار لرستان با اشاره به پیگیریها در این زمینه، عنوان کرد: پس از انتقال دو نفر مجروح به بیمارستان و به هوش آمدن یکی از این افراد مشخص شد که شب گذشته بین زوج طبقه بالا درگیری و دعوا در جریان بوده است و با این اظهارات احتمال اختلاف خانوادگی در این زمینه مطرح می باشد.

صابری با تاکید بر اینکه این انفجار به دلیل ترکیدگی و انفجار لوله گاز نبوده است، یادآور شد: احتمال می رود حادثه به وسیله یک شیء انفجاری دست ساز رخ داده است.

وی با اشاره به هماهنگی بعمل آمده با نیروهای نظامی منطقه برای پیگیری سوابق فرد یاد شده، افزود: مطابق آخرین بررسی ها تا ساعت 11 امروز جمعه احتمال سیاسی یا تروریستی بودن این حادثه صفر است.

اطلاعات تکمیلی در این زمینه متعاقبا انتشار خواهد یافت.