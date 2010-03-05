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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

جلال طالبانی:

اهداف کردها بدون ائتلاف با دیگر گروههای عراقی محقق نمی شود

اهداف کردها بدون ائتلاف با دیگر گروههای عراقی محقق نمی شود

رئیس جمهور عراق شب گذشته اظهار داشت که اهداف و خواسته های کردها بدون ائتلاف با دیگر گروه های عراقی محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، جلال طالبانی خاطرنشان کرد: انتخابات پارلمانی عراق برای عراق و اقلیم کردستان به طور یکسان سرنوشت ساز است و آنچه در بغداد اتفاق می افتد بر کردستان نیز تاثیرگذار است زیرا این منطقه بخشی از عراق فدرالی است.

وی با بیان این مطلب افزود: قوای کرد هر اندازه نیز که زیاد باشد بدون ائتلاف با دیگر گروه های عراقی قادر به تحقق خواسته های خود نخواهد بود.

انتخابات پارلمانی در کشور عراق روز یکشنبه 16 اسفند برگزار خواهد شد. انتخابات برای عراقی مقیم از خارج از عراق از امروز به مدت 3 روز در 16 کشور دنیا از جمله ایران آغاز شده است.

6 هزار و 172 نامزد از 165 حزب و تشکل سیاسی برای کسب 325 کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در این انتخابات 12 ائتلاف وجود دارد.

کد مطلب 1045779

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