اطاعت خداوند جز با مدیریت و حاکمیت ولایت فقیه امکان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته با تبریک میلاد باسعادت نبی مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع) گفت: ولادت امام جعفرصادق(ع) بعد از گذشت 136 سال از تولد پیامبر اسلام(ص) بیانگر این است که حیات جاوید پیامبر(ص) و تمام زندگی شرعی و مکتبی ایشان تا روز قیامت معلول این مولود است.

وی با پرداختن به اینکه امام جعفر صادق(ع) رئیس مذهب شیعه است، عنوان کرد: پیامبر(ص) آورنده دین و مکتب و امام جعفر صادق(ع) عامل تحقق جدی و واقعی این دین و مکتب است.

آیت الله علم الهدی با بیان اینکه همه دین آموختنی نیست، ادامه داد: تفکر شیعه دارای اصل محوری امامت و حامل دو رسالت پیاده شدن دین در زندگی مردم و مدیریت زندگی مردم براساس اجرای دین و اقامه آن هستند.

وی با اشاره به اینکه دین باید پیاده شود و عمده این پیاده شدن در زندگی اجتماعی مردم است گفت: این دو رسالت در تفکر شیعه تنها به وسیله امامت قابل تحقق است و البته آموزش دین نیز از طریق غیر معصوم امکان ندارد.

به گفته آیت الله علم الهدی شیعه می گوید همانگونه که آموزش دین از طریق وحی است پیاده شدن دین نیز باید از طریق وحی و عوامل و عناصر وابسته به وحی در زندگی اجتماعی مردم پیاده شود که رئیس این مذهب و تفکر امام جعفرصادق(ع) است و خداوند با ولادت این دو مولود در یک روز می گوید ناب آنچه پیامبر(ص) آورده است توسط امام جعفرصادق(ع) قابل اجرا و عمل است.

وی اظهار داشت: در زمان غیبت امام معصوم(ع) پیاده کردن دین در زندگی اجتماعی مردم ولایت فقیه را می خواهد و امروز هرکه می خواهد به اسلام و دین حمله کند چون با سیل عواطف مردم به پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) مواجه نمی شود و نمی تواند با قرآن و دین بجنگد ولایت فقیه را هدف حمله خود قرار می دهد.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: امروز در زمان غیبت امام عصر(عج) اطاعت خداوند جز با حاکمیت و مدیریت ولایت فقیه در جامعه امکان ندارد و شعار مرگ برضد ولایت فقیه شما مردم یعنی مرگ بر ضد خداو رسول خدا و حضرت علی(ع)، حضرت زهرا(س) و امام عصر(عج) و همه آنها که ضد بندگی خداوند هستند.

وی یادآور شد: اینکه یک عده در این سرزمین یک عده فریاد مرگ بر ولایت فقیه را سر می دهند در اصل آنها مرگ بر خداوند و پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) را با بی شرمی سر داده اند و یک عنصر سیاسی با کمال بی شرمی آنها را افراد خدا جو بخواند در شان جامعه اسلامی نیست.

علم الهدی با اشاره به حوادث اخیر و بخصوص دستگیری ریگی توسط سربازان گمنام امکام عصر(عج) ادامه داد: اصل کار را فرمانده آنها انجام داد و سرانگشت غیبی امام عصر(عج) در این حوادث مشهود است و اگر این شرور نکبت در دل قدرت آمریکا قرار می گرفت جریان تروریست پرور آمریکا چه مفاسدی دیگری که در این کشور انجام نمی داد.