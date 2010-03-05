به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه کتابفروشی تخصصی هنر و ادبیات افراز عصر شنبه 15 اسفند از ساعت 4 تا 7 بعدازظهر با حضور اهالی ادب و هنر، نویسندگان، مترجمان و علاقمندان برگزار می شود. از جمله کتابهایی که در این مراسم رونمایی میشود سه جلد نخست از مجموعه نمایشنامههای "ایران این روزها" است که زیرنظر محمد یعقوبی منتشر میشوند که شامل "رقصی چنین" نوشته محمد رضاییراد، "همسایه آقا" اثر حسین کیانی و "اعترافاتی درباره زنان" نوشته محمدامیر یاراحمدی است.
همچنین از نخستین کتاب از مجموعه "ادبیات معاصر ایران در گذر زمان" با عنوان "احمد محمود" به کوشش حبیب باویساجد رونمایی خواهد شد.
"دو پرده فصل" جدیدترین رمان فرشته مولوی، "نوشیدن مه در باغ نارنج" تازهترین رمان مرتضی کربلاییلو، "مسعود کیمیایی و جهان رمان" نوشته منصور یاقوتی و آرش سنجابی، "پیانو" رمان فرانسوی نوشته ژان اشنوز با ترجمه کیهان بهمنی و "زندگی یک رویاست" نمایشنامهای از مهدی میرباقری از دیگر کتابهایی هستند که در این مراسم رونمایی خواهد شد.
کتابفروشی تخصصی هنر و ادبیات افراز در خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، تقاطع خیابان وحید نظری واقع است.
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