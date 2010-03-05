دو پروژه درمانی خیریه در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس در مراسم بهره برداری از فاز دوم پروژه فدک و افزایش 20 تخت مراقبت های ویژه قلبی CCU در مرکز خیریه قلب حضرت فاطمه(س) با اشاره به ویژگی مومنین در سبقت گرفتن از یکدیگر برای انجام کار خیر گفت: مسئولین نیز نباید در انجام و گسترش امور خیر از مردم عقب بمانند .

روح الله احمد زاده با بیان اینکه ارائه نیازمندیهای مردم به مسئولین یکی از بزرگترین نعمت های الهی بوده که به مسئولین رسیده است، تصریح کرد: کسانی که از استجابت تقاضای مردم سر باز می زنند جز پشیمانی و خسران دنیا و آخرت چیزی عایدشان نمی شود

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وی زانو زدن مدیران کل استان در برابر خواسته ها و نیازمندی های مردم را مایه عزیز شدن آنها دانست و اظهار داشت: این مدال نوکری مردم برای مسئولین، مباهات فرشتگان و رضایت خداوند را به دنبال خواهد داشت .