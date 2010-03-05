دو پروژه درمانی خیریه در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس در مراسم بهره برداری از فاز دوم پروژه فدک و افزایش 20 تخت مراقبت های ویژه قلبی CCU در مرکز خیریه قلب حضرت فاطمه(س) با اشاره به ویژگی مومنین در سبقت گرفتن از یکدیگر برای انجام کار خیر گفت: مسئولین نیز نباید در انجام و گسترش امور خیر از مردم عقب بمانند.
روح الله احمد زاده با بیان اینکه ارائه نیازمندیهای مردم به مسئولین یکی از بزرگترین نعمت های الهی بوده که به مسئولین رسیده است، تصریح کرد: کسانی که از استجابت تقاضای مردم سر باز می زنند جز پشیمانی و خسران دنیا و آخرت چیزی عایدشان نمی شود.
وی زانو زدن مدیران کل استان در برابر خواسته ها و نیازمندی های مردم را مایه عزیز شدن آنها دانست و اظهار داشت: این مدال نوکری مردم برای مسئولین، مباهات فرشتگان و رضایت خداوند را به دنبال خواهد داشت.
استاندار فارس با تاکید بر اینکه معیار اصلی در مکتب اسلامی، احساس همدردی در مشکلات یکدیگر است، تصریح کرد: امید است روزی شاهد باشیم که مردم و مسئولین از شدت دلسوزی، برای هم تلاش می کنند و در رفع مشکلات یکدیگر از هم پیشی می گیرند.
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