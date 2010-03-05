مهمترین بحث امروز غرب مسئله ولایت فقیه و حکومت دینی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در خطبه های این هفته نماز جمعه زنجان افزود: در حال حاضر دشمنان با طرح ریزی و هدایت توطئه های مختلف سعی در ایجاد تفرقه بین مردم و دور کردن آنها از اصل ولایت فقیه هستند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر علی رغم توطئه های فراوان ولایت فقیه و حکومت دینی در سراسر دنیا منتشر می شود، ادامه داد: امیدواریم این نوری که از ایران اسلامی نشات گرفته است در آینده نزدیک چشم دنیا را به حقیقت روشن و خیره سازد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه "بندگی خدا" به عنوان تنها حرف خلاصه شده شیعه و نظام جمهوری اسلامی است، افزود: دشمنان اسلام همچون وهابی ها برای تقابل در برابر حرف نهایی تشیع بارها دست به ترور زده اند و نمونه بارز آن کشته و زخمی شدن عده کثیری از زائرانی است که برای زیارت عازم عراق می شوند.

حجت الاسلام واعظی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مهم ترین شاخص و رشد، اقتدار فرهنگی است گفت: شیعه در مسئله اقتدار فرهنگی بدون کمترین مبالغه حرف اول و آخر را می زند لذا مذهب تشیع چه در اصول و چه در فروع، قوی ترین و با صلابت ترین فرهنگ را دارا است.

وی تکیه بر معصوم (ع) و عصمت مطلق را از خصوصیات اقتدار فرهنگی تشیع در جهان مورد تاکید قرار داد و افزود: متاسفانه عده ای برای اینکه این اقتدار را کمرنگ جلوه دهند، دست به اقداماتی در گذشته های دور و نزدیک زدند، که این امر بر کسی پوشیده نیست.

