مجلس اتکای بودجه به درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد که کل درآمدهای مالیاتی در سال 1388 ، 4/25 درصد رشد کرده و با اینکه برای 1389 پیشبینی شده که رشد درآمدهای مالیاتی 6/29 درصد باشد، اما تراز عملیاتی دولت همچنان منفی است و دلیل این امر بالابودن نرخ رشد اعتبارات هزینهای دولت نسبت به درآمدهای مالیاتی است. بر این اساس پیشنهاد میشود اتکا به درآمدهای مالیاتی علی الخصوص درآمدهای مالیاتی بدون مالیات عملکرد نفت در تامین هزینههای جاری افزایش یابد. این امر میتواند از طریق تعدیل هزینههای جاری تحقق یابد.
همچنین با توجه به عملکرد 9 ماهه اول سال در بخش مالیات اشخاص حقوقی و رشد واقعی 7/71 درصدی رقم پیشنهادی لایحه بودجه سال 1389 برای این نوع از مالیات نسبت به عملکرد سال جاری آن و همچنین با توجه به روند قابل پیشبینی در ساختار مالی و شرایط اقتصادی شرکتهای دولتی در سال آتی و تعیین تکلیف آنها در خصوص واگذاریهای موضوع قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی پیشنهاد میشود مالیات این گروه مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.
مرکز پژوهشها در ادامه با اشاره به ارقام پیشنهادی مناسب در نظر گرفته شده برای مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی در لایحه بودجه سال 1388، پیشنهاد کرد که دولت با اجرای سریع طرح تحول اقتصادی در حوزه نظام مالیاتی و ایجاد بانک اطلاعاتی جامع مالیاتی در کشور زمینه شناسایی مودیان مالیاتی بیشتری را در این جزء از مالیاتها فراهم کرده و درصد تحقق این نوع از مالیاتها را پیش از پیش افزایش دهد.
این مرکز اضافه کرد: در لایحه بودجه پیشبینی شده است مالیات بر عملکرد نفت 3/160 درصد نسبت به عملکرد سال قبل رشد داشته است. این رشد با این فرض به دست آمده است که درآمدهای حاصل از فروش نفت خام در سال 1389، 3/72 درصد رشد یابد. اما نکته اساسی این است که تکیه بر درآمدهای نامطمئنی چون مالیات بر عملکرد نفت که ماهیتا تحقق آن وابستگی بالایی به قیمت نفت خام دارد که متاثر از بازارهای خارجی است، میتواند نااطمینانی در برنامهریزیهای دولت را افزایش دهد. بر این اساس پیشنهاد این گونه از درآمدها دقت و ظرافت بیشتری را میطلبد و در غیر این صورت سهم بالایی از درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق روبرو خواهد شد.
در ادامه این اظهارنظر با توجه به بررسی صورت گرفته در خصوص نحوه عملکرد مالیات بر درآمد و اجزای آن و همچنین با توجه به ارقام پیشنهادی برای این جزء از مالیاتها درلایحه بودجه سال 1389، پیشنهاد شده است برای جلوگیری از بیش برآوردهای احتمالی در این نوع از مالیاتها ارقام پیشنهادی این نوع از مالیاتها و اجزای آن مورد تعدیل قرار گیرد.
در همین حال پیشنهاد شده است که ارقام مربوط به اجزای مالیات بر ثروت با توجه به واقعیتهای عملکردی سال جاری و سالهای قبل و همچنین شرایط اقتصادی بخشهای مختلف مورد بازنگری قرار گیرد. در خصوص مالیات بخش کالاها و خدمات نیز پیشنهاد شده است تمام ارقام منظور شده بر اساس شرایط اقتصادی کشور در سال 1389 مورد بازنگری قرار گیرد. با توجه به بروز بحران مالی و تاثیر آن بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش دلاری واردات در سال جاری و احتمال ادامه این روند در سال آتی، بهتر است اجزای این نوع از مالیات و رشدهای پیشبینی شده برای آن تعدیل شوند.
در مورد مالیات بر فروش فرآوردههای نفتی مرکز پژوهشها خاطرنشان ساخته است که تحقق درآمد مذکور به سیاست قیمتی دولت در قبال حاملهای انرژی در سال 1389 بستگی دارد. بنابراین پیشنهاد میشود در بخش مالیات بر کالاها و خدمات، مالیات پیشنهادی بر شمارهگذاری خودرو، مالیات بر نقل و انتقالات اتومبیل، عوارض خروج از کشور، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات دو درصد سایر کالاها با واقعیتهای عملکردی سال جاری و سالهای قبل مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرند. انتظار میرود در سال 1389 و حتی با اجرای کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحقق این سطح از درآمدهای پیشنهادی در لایحه میسر نشود.
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