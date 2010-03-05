دستگیری ریگی نفرت جهانیان از آمریکا را تشدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه های این هفته نماز جمعه قم عبدالمالک ریگی را یکی از عناصر موثر در از بین بردن وحدت بین مسلمانان دانست و تصریح کرد: دستگیری این شرور باعث اقتدار نظام جمهوری اسلامی در سطح منطقه و بین الملل شده است.

وی ادامه داد: ریگی در اعترافات خود صریحا اعلام کرد که از ناحیه دشمنان اسلام ماموریت داشته است.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: عملیات دستگیری این شرور که در طول عمرش بیش از 400 نفر را کشته و زخمی کرد در نوع خودش در طول تاریخ بی سابقه و کم نظیر بود.

امام جمعه قم با اشاره به حضور آمریکا در خاورمیانه اظهار داشت: آمریکا بیش از شش سال ادعای مقابله با تروریست ها را دارد و به واسطه همین ادعایش منطقه خاورمیانه را ناامن کرده است ولی تاکنون نتوانست بن لادن و ملاعمر را دستگیر کند.

وی تصریح کرد: جهانیان شاهد هستند که ایران با اقتدارکامل این شرور را دستگیر و آمریکایی ها را رسوا کرد.

حجت الاسلام سعیدی اضافه کرد: آمریکایی ها بدانند با حمایت از ریگی نفرت جهانیان و امت اسلامی را علیه خود تشدید کردند.

وی خاطرنشان کرد: ضد انقلاب های منفور خارج نشین که از این جانی بی وجدان حمایت کردند حالا که این شخص دستگیر شده و اعتراف کرد لکه ننگی بر دامنشان می بینند.

امام جمعه قوم گفت: کسانی که در داخل کشور جریان ریگی از آنها حمایت کرد با سکوت خودشان همسویی با این شرور را نشان دادند و این لکه ننگی برای آنها است.

حجت الاسلام سعیدی ضمن تقدیر و تشکر از نیروهای امنیتی که توانستند این فرد را دستگیر کنند خطاب به مسئولان نظام گفت: اگر شما در همه عرصه ها و برنامه ها بتوانید این گونه همانند و همدل با هم در جهت خدمت به کشور کار کنید ملت ما هر روز شاهد دیدن این هماهنگی های شیرین شما هستند.

وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری در برابر الطاف بزرگ الهی و اختراعات و اکتشافات و... به مسئولان فرمودند که شکر این نعمت این است که به مردم خدمت کنید.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت وحدت بین مسلمانان خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در جمع مسئولان نظام و سفیران و مهمانان خارجی به این مسئله مهم تاکید کردند و فرمودند که اصرار ما بر این وحدت به خاطر این است که دشمنان از عدم وحدت سواستفاده کردند.

وی ادامه داد: استکبار جهانی بویژه آمریکای جنایتکار بیشترین بحران ها را در منطقه اسلامی پیاده کرد و اگر مسلمانان با همدیگر متحد باشند نقشه های استکبار جهانی عملی نخواهد شد.

وی گفت: اهل بیت عصمت و طهارت وحدت را به عنوان ضرورت به همه مردم توصیه می کردند و مسلمانان باید با همدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.

حجت الاسلام سعیدی افزود: تفسیر درست از وحدت و تقریب بین مذاهب و علما می تواند این هدف بزرگ را نهادینه و تثبیت و ثمرات آن را به جامعه هدیه کند.

وی با اشاره به عدم تفسیر درست از معنای وحدت اظهار داشت: اگر از وحدت تفسیر درستی عرضه نشود اینجا محل توطئه گران اس که از همین مسئله استفاده کردند و طوائف مسلمین را شقه شقه کردند.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: شیعیان و اهل سنت باید در برابر دشمن مشترک ید واحده باشند چون دشمن اسلام را نشانه گرفته است و کاری به یک طائفه از طوائف ندارد.

وی بر ضرورت زندگی مسالمت آمیز بین شعیه و سنی تاکید کرد و یادآور شد: نقطه مقابل زندگی مسالمت آمیز زندگی در جنگ و دعوا است و مطمئنا در اینجا تفسیر درستی از وحدت عرضه نشده است.

حجت الاسلام سعیدی از آیت الله العظمی بروجردی به عنوان یکی از پیشگام تقریب بین مذاهب و علمای شیعه و سنی یاد کرد و گفت: این مرجع عالیقدر در عین حال یکی از پاسداران خط مقدم دفاع از مکتب محمد و آل محمد بود.

وی قرآن و سنت را محورهای وحدت بین مسلمانان برشمرد و خاطرنشان کرد: مسلمانان نباید اجازه دهند که جاهلان و مغرضان در این عرضه خودنمایی کنند.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود حفظ منابع طبیعی را یکی از دستورات دینی ما برشمرد و اضافه کرد: این مسئله رهبر معظم انقلاب و سران قوا در هفته منابع طبیعی برای کاشتن درخت اقدام می کنند این مسئله باید الگوی همه مردم باشد.

حجت الاسلام سعیدی همچنین مرزبانی دین را بزرگترین وظیفه عالمان دانست و گفت: بزرگترین مسئولیت عالمان دینی تبیین و روشنگری است و اگر این وظیفه را انجام ندهند مورد مذمت قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: در طول تاریخ پرافتخار شیعه عالمان دینی همواره در رای احیای حق تلاش کردند و در این مسیر تالیفات فراوانی از خود به جای گذاشتند و حتی به زندان رفتند و شکنجه شدند اما همچنان استوار ماندند و به وظیفه خود به خوبی عمل کردند.