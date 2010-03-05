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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۴

بررسی نقاط قوت و ضعف بودجه 89 در بخش مسکن

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 1389 درباره اعتبارات بخش مسکن و شهرسازی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز ضمن بررسی ردیف‌های مرتبط با بخش مسکن و شهرسازی یادآور شد که رویکردهای مرتبط با این بخش در لایحة بودجه 1389 از نقاط قوت و ضعف عدیده‌ای برخوردار است.

این مرکز تقویت اعتبار مربوط به برنامه‌های مسکن، ساماندهی کالبدی شهری و روستایی، مطالعه و تدوین ضوابط و مقررات و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها را از جمله نقاط قوت رویکردهای این لایحه دانست و افزود: افت اعتباری برخی از برنامه‌های اصلی وزارت مسکن و شهرسازی، وجود اعتبارات مختلف در خصوص یک برنامه مشخص و افزایش 5/61 درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که غالبا به احداث و تکمیل بیمارستان‌ها، ندامتگاه‌ها و مراکز ورزشی اختصاص یافته است نیز از جمله نقاط ضعف رویکردهای مذکور است.

به علاوه اعتبارات مربوط به طرح مسکن مهر و طرح‌های هادی روستایی مندرج در جدول اعتبارهای متفرقه لایحه بودجه سال 1389 ، تابع هیچ‌گونه ضوابط، معیار و برنامه اجرایی نیست و بر حسب نگرش‌های دولت در امور ذیصلاح به مصرف خواهد رسید.

در حالی که انتظار این است که موضوع "مسکن مهر" که یکی از سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی است تحت یک برنامه مدون و ضابطه‌مند اجرا شود. همچنین قرار گرفتن بودجه‌های معتنابهی با موضوع "مسکن مهر" در اعتبارات متفرقه، ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند.

 

کد مطلب 1045794

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