مخالف سفر نتانیاهو به سوریه هستیم/ ابتکاری به نشست لیبی ارائه می دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ولید المعلم در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: ما با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به سوریه مخالفیم زیرا ابتدا باید اختلافات و مشکلات اساسی با این رژیم حل و فصل شود.

وی خاطرنشان کرد: اسرائیل باید در ابتدا عقب نشینی از بلندی های اشغالی جولان را اعلام کند زیرا موضوع زمین برای ما موضوعی حیاتی به شمار می رود.

اظهارات معلم پس از آن اعلام شد که نتانیاهو اخیرا گفت: من آماده ام فورا و بدون هیچ قید و شرطی برای گفتگو با بشار اسد رئیس جمهور سوریه به دمشق سفر کنم یا وی را به قدس دعوت یا در غیر این صورت در کشور سومی با یکدیگر دیدار کنیم.

وزیر امور خارجه سوریه در بخش دیگر سخنان خود گفت: دمشق درباره راه های پایان بخشیدن به اختلافات کشورهای عربی ابتکار عملی را به اجلاس سران عرب در لیبی ارائه کرده است.

وی به جزئیات این ابتکار عمل اشاره ای نکرد.

اجلاس لیبی اواخر ماه جاری میلادی (اوایل فروردین ماه) در لیبی برگزار خواهد شد.