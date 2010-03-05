تفاوتهای پژو 207 آی نسبت به 206 پلاس اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میرجواد سلیمانی قائم مقام مدیر عامل ایران خودرو درکیفیت و محصول با بیان این مطلب گفت: موتورپژو 207 آی، 1600 سی سی است، در صورتی که موتور 206 پلاس، 1100 و 1400 سی سی است.

وی افزود: 206 پلاس به عنوان خودروی پایه شرکت پژو و با قیمت ارزان به بازار عرضه می شود، حالی که 207آی نسبت به تجهیزات و امکانات ویژه آن قیمت مناسبی دارد.

قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در کیفیت و محصول تاکید کرد: این خودو به نام خودروی 207 compact در چین، برزیل و آرژانتین عرضه شده است و خریداران زیادی دارد.

وی اظهار داشت: بر اساس گزارش عملکرد مالی شرکت پژو در کشور چین که یکی از بزرگ ترین بازارهای خودروی دنیا است، در سه ماهه اول سال 2009، بهبود 14 درصدی در آمار فروش تحت تاثیر ارایه این محصول حاصل شده است.

سلیمانی با اشاره به استراتژی ایران خودرو مبنی بر تولید و عرضه خودرویی با قیمت مناسب به جای واردات و فروش خودروی 207 با قیمت بالا اظهار داشت: استفاده حداکثر از امکانات و توانمندی های موجود برای تولید خودرویی لوکس با امکانات فنی و رفاهی بالا و با قیمت مناسب برای مشتریان باعث شده خودروی 207i به خودرویی ایده آل در مقایسه با نمونه های هم قیمت خویش تبدیل شود.

وی تاکید کرد: ایران خودرو با مهندسی ارزش و استفاده از سرمایه گذار ی های صورت گرفته در دیگر خطوط توانسته است، میزان هزینه های تولید 207 آی را کاهش دهد تا این خودرو با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در کیفیت و محصول یادآور شد: در طراحی خودروی زیبا و اسپرت 207i از جدیدترین دستاوردهای فنی و مهندسی و تکنولوژی های روز دنیا استفاده شده است و 207i به دلیل چالاکی و قابلیت های دینامیکی بالا، مصرف سوخت پایین، قیمت مناسب، استفاده از موتور پر قدرت و مطابقت با استانداردهای روز اروپا، محبوبیت ویژه ای میان جوانان و حتی خانواده ها در سطح جهان کسب کرده است.

وی اظهار داشت: 207آی با توجه به نوع جاده­های کشور، نوع سوخت موجود درکشور و آب و هوای مناطق مختلف ایران، متناسب­ سازی شده و کاملا با آن ها همخوانی دارد و مصرف سوخت پایین موتور این محصول در کنار قدرت موتور بالای آن از جمله مزایای دیگر این خودرو است.

قائم مقام مدیرعامل ایران خودرو در کیفیت و محصول تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی ها، مدل هاچ بک (T31) این محصول، در ابتدای سال 89 و مدل صندوق دار (T33) آن، در نیمه دوم سال 89 به بازار عرضه خواهند شد.

سلیمانی در پایان اظهار داشت: این محصول فول آپشن، ضمن برخورداری از دو نوع گیربکس دستی (LX) و اتوماتیک (ALX)، کلیه استانداردهای روز EEC سال 2010 را تامین می کند و تایید نوع از اتحادیه اروپا و استاندارد یورو 3 را با قابلیت ارتقا به استاندارد یورو 4 دارا است.