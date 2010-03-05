علی اصغر سلطانیه در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نتایج نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که به ‏منظور بررسی موضوع ایران در وین برگزار شد، تصریح کرد: این نشست ‏یک نشست عادی مثل نشست های قبلی بود اما نکته بسیار مهم در این ‏نشست این بود که کشورهای عدم تعهد در بیانیه ای بسیار مهم همچون ‏حمایت های قبلی خود که در سالیان گذشته از ایران داشته اند این بار نیز از ‏برنامه هسته ای ایران حمایت کردند.‏

گزارش آمانو انحراف از روند معمول

وی تاکید کرد: کشورهای عدم تعهد در نشست اخیر به صراحت از گزارش ‏آمانو مدیر کل آژانس انتقاد کرده و آن را انحراف از روند معمول دانستند.‏

سلطانیه تاکید کرد: کشورهای عدم تعهد از این موضوع که چرا توضیحات ، ‏مکاتبات و مواضع ایران در گزارش آمانو منعکس نشده نیز انتقاد داشتند.‏

وی تاکید کرد آمانو در نخستین گزارش خود انتقاد بسیاری از کشورها را برانگیخت و بیش از 100 کشور در حمایت از ایران و انتقاد از این گزارش بیانیه صادر کردند و این یک پیام روشن به مدیر کل آژانس بود.

آمانو جبران کند

وی اضافه کرد امیدواریم که آقای مدیر کل در آینده جبران کند و گزارش های وی متوازن و منطقی ارایه شود.

قطعنامه ای در کار نبود

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خاطرنشان کرد: در نشست اخیر شورای حکام هیچ قطعنامه ای در کار نبود و تنها کشورها به قرائت بیانیه پرداختند و رئیس جلسه نیزیک جمع بندی از این سخنرانی ها ارائه داد که تنها به عنوان جمع بندی نشست تلقی می شود.

تلاش پنهان آمریکا و برخی کشورهای غربی

سلطانیه در رابطه با مسائل مطرح شده در نشست وین و گزارش آمانو مدیر کل آژانس تصریح کرد: مسئله هسته ای ایران با چالش ها و برخوردها و مباحث سیاسی مواجه شده و این موضوع بهانه ای است که آمریکا و برخی کشورهای غربی تلاش می کنند با هدفی پنهان آژانس را از یک حالت سازمان تخصصی و بین المللی به یک زیرمجموعه شورای امنیت تبدیل کند.

اجازه نمی دهیم از نیویورک به وین دیکته شود

وی تاکید کرد: ما اجازه نمی دهیم که از نیویورک و شورای امنیت مواردی به آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین دیکته شود و اگر به آژانس گفته شود چه کاری انجام دهد و چه کاری انجام نشود این روند خلاف اساسنامه آژانس است و ایران و کشورهای همفکر که بیش از 100 کشور هستند این اجازه را به آمریکا و غرب نخواهند داد.

اعتراض ایران به تکرار موضوع لب تاپ آمریکایی

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتقاد از گزارش اخیر آمانو تصریح کرد: باز کردن مسائل بسته شده که در گزارش مطرح بود و موضوع مطالعات ادعایی یا اصطلاحا لب تاپ آمریکایی موضوعی کهنه با انگیزه سیاسی است و ما نسبت به این موضوع معترض هستیم که چرا آمانو مطالب مهم البرادعی مدیر کل پیشین آژانس مبنی بر اینکه موضوع لب تاپ آمریکایی اصالت ندارد مطرح نشده است.

پاسخ 117 صفحه ای ایران مبنی بر ساختگی بودن مطالعات ادعایی

وی یادآور شد جمهوری اسلامی ایران در 117 صفحه با توضیحات مکتوب ثابت کرد که مطالعات ادعایی بی اساس و ساختگی است و به عقیده ما تکرار آن فضای همکاری ما با آژانس را به مخاطره می اندازد.

بازی خسته کننده پایان یابد

سلطانیه تاکید کرد: باید هر چه سریعتر به این بازی خستگی کننده پایان داده شود.

تصمیم تاریخی ایران منطقی بود

نماینده ایران در وین درباره تامین سوخت راکتور تهران نیز تصریح کرد: راکتور تهران نماد خوبی از مستدل بودن بی اعتمادی ایران به کشورهای غربی است چون بعد از مکاتبات ایران برای تامین سوخت این راکتور با گذشت 9 ماه هنوز هیچ سوختی به ایران داده نشده است و این نشان می دهد که تصمیم تاریخی ایران برای غنی سازی سوخت در داخل کاملا منطقی بوده چون اعتمادی به کشورهای غربی و توانمند برای تامین سوخت راکتور تهران با اهداف صلح آمیز وجود ندارد.

وی افزود: ملت ایران بدانند که تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای غنی سازی در داخل مبتنی بر واقعیت بوده و عدم پاسخگویی این کشورها اثباتی بر این مدعا است که کشورهای غربی غیر قابل اعتماد هستند.

پیشنهاد ایران تا ابد روی میز نیست

سلطانیه با تاکید بر اینکه ایران با حسن نظر همچنان آماده است که فضای تقابل به همکاری تبدیل شود بیان داشت ما یک پنجره فرصتی را برای کشورهای دیگر باز کردیم و در نامه 18 فوریه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد کماکان پیشنهاد ما که پیشنهادی سازنده ، با حسن نظر مبنی بر تبادل همزمان سوخت در خاک ایران هنوز روی میز است و بی تردید این پیشنهاد همیشه نمی تواند تا ابد بر روی میز باقی بماند.

وی هشدار داد هر نوع تحولی که فضای همکاری را به مخاطره بیاندازد باعث خواهد شد که این پیشنهاد دیگر روی میز نباشد بنابراین طرفین فرصت را مغتنم بشمارند و از این فرصت استفاده کنند چرا که پیشنهاد ایران آزمونی برای اثبات عزم سیاسی کشورها در همکاری درچارچوب آژانس و نیز حسن نظر آنان است. ‏

ارجاع درخواست ایران به چند کشور دیگر

وی در بخشی دیگری از گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که آیا پاسخ جدیدی به پیشنهاد ایران داده شده است تصریح کرد: بسیاری از کشورهای از پیشنهاد ایران استقبال کردند و آمانو نیز اعلام کرد: بر اساس درخواست ایران مبنی بر ارجاع موضوع تامین سوخت راکتور تهران به دیگر کشورها اقداماتی را شروع کرده و این درخواست به دیگر کشورها ارجاع شده است.

سلطانیه به نام و تعداد این کشورها اشاره ای نکرد و به بیان این نکته که آمانو لیست این کشورها را به وی داده است اکتفا کرد.

وی عنوان کرد: لیست کشورهایی که آمانو درخواست ایران را به آنان ارجاع داده علنی نشده و خود آمانو نیز ترجیح داده این مرحله طی شود و در صورت لزوم بعدها نام و تعداد کشورها اعلام خواهد شد.

منتظر پاسخ هستیم

نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با اشاره به اینکه پیشتر درخواست ایران به سه کشور فرانسه، روسیه و آمریکا ارجاع شده بود و اینک این درخواست به کشورهای دیگر داده شده است تاکید کرد: ما منتظر دریافت پاسخ از کشورهایی که درخواست ایران به آنان ارجاع شده ، هستیم.

وی در پایان اظهار داشت: آمانو اطمینان داده طبق اساسنامه آژانس تمام تلاش خود را برای تامین سوخت راکتور تهران انجام می شود.