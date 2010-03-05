وحدت امروز باید جدی تر از همیشه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجت‌الاسلام سیدمحمد شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه سمنان گفت: وحدت و اتحاد یک اصل مهم و اساسی در اسلام به شمار می رود.

وی افزود: دشمنان وحدت مسلمانان را نشانه گرفته اند و آن چیزی که جلوی دشمنان را گرفته و می گیرد وحدت بین مسلمانان است .

شاهچراغی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز در سخنان روز گذشته خود فرمودند که باید وحدت بین مسلمانان حفظ شود و بر جلوگیری از اختلاف و تفرقه تاکید داشتند.

خطیب جمعه سمنان با اشاره به دستگیری عبدالمالک ریگی گفت: اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگیری جنایتکار شرق کشور در ایران بی سابقه و در جهان کم نظیر بوده است و دستگیری ریگی عیدی خداوند به مسلمانان بود.

وی تصریح کرد: آمریکا می خواست در منطقه به ریگی پایگاه بدهد و به بهانه مبارزه با تروریست وارد منطقه شده و کشورهای افغانستان و عراق را اشغال کرده است.

به گفته وی، آمریکا اگر می خواهد با تروریست مبارزه کند باید از سربازان گمنام امام زمان (عج ) درس بگیرد چرا که آمریکا دروغ می گوید که می خواهد با تروریست مبارزه کند .

شاهچراغی با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب از هر فرصتی برای ایجاد تنش و تشنج در داخل کشور استفاده می‌کنند، گفت: مسئولان باید برای از بین بردن فتنه‌های دشمنان تمام سعی و تلاش خود را بکنند.

امام جمعه سمنان ادامه داد: رضایت همه اقشار مردم اهمیت بسیاری دارد و رضایت شخص یا گروه خاصی در این زمینه مطرح نیست و مسئولین باید رضایت حزبی و گروهی را فدای کسب رضایت عامه مردم کنند.

نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری یاد آور شد: کفر جهانی اسلام و نظام اسلامی را هدف قرار داده است و سعی می‌کنند تا با از بین بردن وحدت مسلمانان فتنه‌های خود را عملی کنند.