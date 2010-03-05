وحدت امروز باید جدی تر از همیشه مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حجتالاسلام سیدمحمد شاهچراغی در خطبه های نمازجمعه سمنان گفت: وحدت و اتحاد یک اصل مهم و اساسی در اسلام به شمار می رود.
وی افزود: دشمنان وحدت مسلمانان را نشانه گرفته اند و آن چیزی که جلوی دشمنان را گرفته و می گیرد وحدت بین مسلمانان است.
شاهچراغی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نیز در سخنان روز گذشته خود فرمودند که باید وحدت بین مسلمانان حفظ شود و بر جلوگیری از اختلاف و تفرقه تاکید داشتند.
خطیب جمعه سمنان با اشاره به دستگیری عبدالمالک ریگی گفت: اقدام سربازان گمنام امام زمان (عج) در دستگیری جنایتکار شرق کشور در ایران بی سابقه و در جهان کم نظیر بوده است و دستگیری ریگی عیدی خداوند به مسلمانان بود.
وی تصریح کرد: آمریکا می خواست در منطقه به ریگی پایگاه بدهد و به بهانه مبارزه با تروریست وارد منطقه شده و کشورهای افغانستان و عراق را اشغال کرده است.
به گفته وی، آمریکا اگر می خواهد با تروریست مبارزه کند باید از سربازان گمنام امام زمان (عج) درس بگیرد چرا که آمریکا دروغ می گوید که می خواهد با تروریست مبارزه کند.
شاهچراغی با بیان اینکه دشمنان اسلام و انقلاب از هر فرصتی برای ایجاد تنش و تشنج در داخل کشور استفاده میکنند، گفت: مسئولان باید برای از بین بردن فتنههای دشمنان تمام سعی و تلاش خود را بکنند.
امام جمعه سمنان ادامه داد: رضایت همه اقشار مردم اهمیت بسیاری دارد و رضایت شخص یا گروه خاصی در این زمینه مطرح نیست و مسئولین باید رضایت حزبی و گروهی را فدای کسب رضایت عامه مردم کنند.
نماینده سمنان در مجلس خبرگان رهبری یاد آور شد: کفر جهانی اسلام و نظام اسلامی را هدف قرار داده است و سعی میکنند تا با از بین بردن وحدت مسلمانان فتنههای خود را عملی کنند.
نظر شما