  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

کشتی جام سیراکوف - بلغارستان

آغاز اردوی کشتی‌گیران جوان برای حضور در رقابتها

آغاز اردوی کشتی‌گیران جوان برای حضور در رقابتها

اردوی تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای بین المللی جام سیراکوف بلغارستان از روز شنبه در محل خانه کشتی تهران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای کشتی آزاد فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان در رقابتهای بین المللی جام سیراکوف بلغارستان شرکت می کنند.

اردوی تیم کشتی آزاد جوانان با حضور بیش از 20 کشتی گیر و زیر نظر مجید خدایی سرمربی و اعضای کادر فنی از روز شنبه 15 اسفندماه در محل خانه کشتی تهران آغاز شده است و تا روز 27 اسفندماه ادامه دارد.

اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان نیز برای شرکت در این مسابقات از روز شنبه و با حضور 16 کشتی گیر در محل خانه کشتی تهران آغاز شده است. این مرحله از تمرینات فرنگی کاران جوان به صورت مشترک با تیم بزرگسالان بوده و زیر نظر محمد بنا سرمربی تیم ملی برگزار می شود.

رقابتهای بین المللی جام سیراکوف بلغارستان روزهای 29 اسفندماه و اول فروردین ماه سال آینده در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می شود.

کشتی گیران جوان کشورمان روز 27 اسفندماه راهی صوفیه می شوند.

رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا و جهان خرداد و مردادماه سال آینده به ترتیب در چین و مجارستان برگزار می شود.

کد مطلب 1045809

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها