به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای کشتی آزاد فرنگی جوانان برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان در رقابتهای بین المللی جام سیراکوف بلغارستان شرکت می کنند.

اردوی تیم کشتی آزاد جوانان با حضور بیش از 20 کشتی گیر و زیر نظر مجید خدایی سرمربی و اعضای کادر فنی از روز شنبه 15 اسفندماه در محل خانه کشتی تهران آغاز شده است و تا روز 27 اسفندماه ادامه دارد.

اردوی تیم کشتی فرنگی جوانان کشورمان نیز برای شرکت در این مسابقات از روز شنبه و با حضور 16 کشتی گیر در محل خانه کشتی تهران آغاز شده است. این مرحله از تمرینات فرنگی کاران جوان به صورت مشترک با تیم بزرگسالان بوده و زیر نظر محمد بنا سرمربی تیم ملی برگزار می شود.

رقابتهای بین المللی جام سیراکوف بلغارستان روزهای 29 اسفندماه و اول فروردین ماه سال آینده در شهر صوفیه بلغارستان برگزار می شود.

کشتی گیران جوان کشورمان روز 27 اسفندماه راهی صوفیه می شوند.

رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا و جهان خرداد و مردادماه سال آینده به ترتیب در چین و مجارستان برگزار می شود.