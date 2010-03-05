گوش مدیرکل تربیت بدنی مازندران به انتقادات مردم کلاردشت بدهکار نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کلاردشت، حجت الاسلام سید مصطفی محمدی ظهر جمعه در حاشیه بازدید از سالن های ورزشی شهر کلاردشت افزود: متاسفانه وضعیت نابسامان، سرد و بی روح حاکم بر آن که جوانان با علاقه مندی در آن ورزش می کردند را مشاهده و شرمنده مردم و جوانان شهر شدم.

وی اظهار داشت: اگر شخص آقای مدیرکل تربیت بدنی مازندران هم به منطقه کلاردشت بیاید و سالن های ورزشی ما را و نگرانی جوانان را مشاهده کند حتما شرمنده و خجل مردم کلاردشت خواهد شد.

امام جمعه کلاردشت اظهار داشت: اگر نوجوان و جوان ما به ورزش روی نیاورد با کمک ایادی استکبار در کوچه های خلوت شهر و روستا به دام فساد و مواد افیونی خواهد افتاد و مسئولیت این انحراف که جوانان ما دچار آن شده اند به گردن مسئولان تربیت بدنی است و آقایان در پیشگاه خداوند مسئولند که به وظیفه خود عمل کنند.

به گفته وی، جوانان به سالن های ورزشی و میادین ورزشی نیاز دارند تا تحرک داشته باشند و انرژی درون خود را خالی کنند.

محمدی گفت: مسئولان تربیت بدنی استان بدانند در منطقه کلاردشت با حداقل امکاناتی که در اختیار جوانان ما بوده در رده های سنتی توانسته در عرصه های مختلف ورزشی عناوین استانی و کشوری کسب کنند و این افتخار نیز نصیب مسئولین ورزش استان نیز شده است.

وی به مدیر کل تربیت بدنی مازندران خاطر نشان کرد: من فکر می کنم گوش شنوایی در اداره کل تربیت بدنی استان نیست تا ناله های ما را بشنود و خواشته های به حق جوانان منطقه را پذیرا باشد.

محمدی بیان داشت: باید به آقای پریچهره عرض کنم اگر هنوز هم احساس مسئولیت دارید و به قول های داده شده خود پای بند هستند لااقل به قولی که دو سال پیش برای مستقل کردن اداره تربیت بدنی کلاردشت داده اید عمل کنید و اگر نمی توانید، مسئولیت را به اهلش بسپارید تا شاید مردم و ورزشکاران کلاردشت اینهمه مشمول ستم های شما نشوند.