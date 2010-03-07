چه ائتلاف هایی در کجا شانس بیشتری دارند/ وضعیت آرا در داخل و خارج عراق

از نظر سنجی ها، تحلیل های آماری گسترده ای که در سطح عراق وخارج از آن در میان عراقی ها در مورد انتخابات انجام گرفته وبا صرفنظر کردن از برخی از تحلیل های بسیار جانبدارانه می توان به پیش بینی های تفکیکی زیر در انتخابات پارلمانی عراق دست یافت.

1- استان بابل (زادگاه ایاد علاوی ونوری مالکی): در این منطقه علاوه بر ائتلاف های این دو، جریان مقتدی صدر هم بسیار قدرتمند است مسئله ای که باعث افزایش شانس ائتلاف ملی عراق در این منطقه خواهد شد همچنین از شخصیت های لیست "وحدت عراق" به رهبری جواد بولانی وزیر کشور فعلی عراق هم در این استان نباید به سادگی گذشت.

2- استان نجف اشرف: به ترتیب ائتلاف ملی عراق (وبخصوص جریان های صدر و ابراهیم جعفری و پس از آن مجلس اعلا) بیشترین شانس را داشته ونوری مالکی، علاوی و بولانی در رده های بعدی قرار می گیرند.

3- استان کربلا: تقریبا به شکل کاملی در اختیار ائتلاف ملی عراق خواهد بود گرچه برخی از شخصیت های لیست، مالکی و علاوی هم شانس رای آوردن دارند.

4- استان های جنوبی: استان های جنوبی عراق شاهد رقابت سختی بین ائتلاف ملی عراق وائتلاف دولت قانون خواهد بود به نحوی که شانس ائتلاف ملی عراق در استان میسان (العماره) بیشتر بوده، اما برخی از تحلیلگران از پیروزی ائتلاف دولت قانون در استان بصره خبر می دهند.

5- استان های سنی نشین: یعنی استان های (دیالی ـ صلاح الدین ـ موصل ـ الانبار وکرکوک) پیش بینی می شود که لیست التوافق ونیز لیست علاوی آرای خوبی بدست آورند گرچه ائتلاف ملی عراق هم با لیست بسیار قدرتمندی بخصوص در استان های کرکوک، موصل و دیالی حضور دارد اما در این چارچوب نباید از فعالیت احزاب کرد و صد البته ترکمن هم در استان هایی همچون کرکوک وموصل هم غافل ماند.



به اعتقاد کارشناسان نتایج انتخابات پارلمانی در استانی همچون کرکوک نه تنها برای آینده این منطقه نفت خیز بلکه برای سرنوشت کل عراق بسیار حایز اهمیت است.

در مورد استان الانبار بزرگترین استان عراق از حیث مساحت هم لابی اردن سرمایه گذاری های بسیار گسترده ای را برای موفقیت در انتخابات انجام داده است ودر این چارچوب نباید از ائتلاف التوافق، علاوی وحتی ائتلاف های کوچک عشایری غافل ماند.

6- استان های کرد نشین: رقابت سختی بین جریان های مختلف کرد در استان های کردنشین وجود دارد، اکنون تحلیل های کاملا متضادی در رابطه با این پیش بینی نتایج انتخابات در این منطقه وجود دارد که یکی بر حتمی بودن پیروزی بسیار قاطع وتکرار پیروزی دوره گذشته ائتلاف کردستان به رهبری مشترک بارزانی وطالبانی تاکید داشته ودر مقابل تحلیل های در مورد شکست سنگین یا حداقل شکست نسبی این ائتلاف هم به وفور وجود دارند.

7- کشورهای همسایه عراق: هر یک از کشورهای همسایه عراق بنا به ساختار جمعیتی مهاجران عراقی مستقر در آن تقریبا به شکل عمده ای از ائتلاف خاص حمایت کرده وپیروزی را در آن کشور برای آن ائتلاف خاص محتمل کرده است.

الف- سوریه : با توجه به حضور گسترده بقایای حزب بعث عراق در این کشور وحتمی بودن حضور برخی از رهبران طراز اول این حزب منحل شده در این کشور نزدیکترین ائتلاف به بعثی ها یعنی ائتلاف ایاد علاوی پیروز این کشور محسوب می شود.

همسویی جریان هایی همچون جریان صالح المطلک (اخراج شده از ساختار انتخابات اما عضو العراقیه) از یک سو ومخالفت شدید بعثی ها با مالکی وجعفری دست به دست هم می دهند تا پیش بینی شود آرای خارج شده از انتخابات به نفع لیست ایاد علاوی باشد.

ب- اردن : اردن دیگر کشور همسایه عراق هم از مهمترین پایگاه های مخالفان دولت بغداد به شمار می رود به نحوی امان علاوه بر میزبانی از دختران صدام حسین صحنه تاخت وتاز حامیان اصلی تروریسم درعراق محسوب می شود، ائتلاف (لابی اردن) که از تشکیل کنفدراتیو اردن والانبار حمایت می کند قدرت بسیار گسترده ای با حمایت دولت این کشور در صحنه فعالیت های انتخاباتی برای مهاجران عراقی مستقر در اردن پیدا کرده است به نحوی که دولت امان با خرید بسیاری از روسای عشایر الانبار که اکثرا در این کشور زندگی می کنند ونیز بقیه مهاجران حاضر در شهرهای مختلف اردن راه را برای پیروزی این لابی حداقل در رای گیری که در این کشور برگزار می شود همواره کرده است.

اما در انتخابات این کشور نباید از قدرت علاوی هم چشم پوشی کرد رویکرد لائیک علاوی در کنار آنچه که در مورد این رویکرد در بند سوریه به آن اشاره شد می تواند باب میل بسیاری از شخصیت هایی باشد که بعد از سقوط صدام حسین سکونت در اردن را به حضور در عراق ترجیح داده اند.

برخی دیگر از ائتلاف ها وتشکل های عشایر عراقی هم بخت های در به دست آوردن نتایج خوب در این کشور دارند.

ج- جمهوری اسلامی ایران: جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه پذیرای مهاجران شیعه عراقی است پیروزی ائتلاف ملی عراق به رهبری ابراهیم جعفری در آن مسئله ای تقریبا محرز است اما نباید از قدرت ومحبوبیت مالکی هم در میان مهاجران عراقی ساکن ایران به آسانی گذشت.

د- ترکیه: با توجه به اینکه بسیاری از جریان های ترکمن مورد حمایت ترکیه در ائتلاف ایاد علاوی قرار دارند پیروزی ائتلافش در میان مهاجران عراقی (اکثرا ترکمن) در ترکیه محرز می باشد با این حال نباید از قدرت شخصیت های ترکمن حاضر در ساختار ائتلاف ملی عراق ونیز ائتلاف ها ولیست های مستقل ترکمن هم غافل ماند.

8- کشورهای عربی

لبنان: لبنان یکی از مهمترین کشورهای مهاجر پذیر عراقی است بخصوص که بسیاری از مهاجران عراقی از این کشور به عنوان محل برای ترانزیت شدن به سوی کشورهای غربی وپناهندگی در آن کشورها استفاده می کنند ، آمارهای تحلیلی انجام گرفته از این کشور نشان می دهد که ائتلاف ملی عراق بیشترین بخت را بین ائتلاف های مختلف دارد وتقریبا می توان گفت که رقابت اصلی بین جریان های داخلی ائتلاف ملی عراق در این کشور است تا این ائتلاف با ائتلاف های رقیب.

مصر: مصر هم اکنون یکی از مهمترین پایگاه های رژیم حزب بعث عراق در منطقه محسوب می شود به نحوی که در یک نشست کارشناسی که چندی پیش برای بررسی انتخابات عراق در قاهره برگذار شد اکثر قریب به اتفاق حاضرین را شخصیت های رده دوم وسوم حزب بعث عراق تشکیل داده بودند، از این رو پیروزی ایاد علاوی در این کشور امری تقریبا حتمی به نظر می رسد.

کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس: با توجه به رویکرد کشورهایی همچون عربستان که علنا از ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی حمایت کرده وحتی بودجه های کلانی را برای موفقیت وی اختصاص داده اند پیروزی ایاد علاوی در این کشور امری محرز به نظر می رسد.

9- کشورهای غیر عرب

انگلیس: ائتلاف ملی عراق پیروز بزرگ این کشور خواهد بود گرچه با توجه به قرار داشتن مقر اصلی حزب علاوی (وفاق ملی) در لندن از دهه هشتاد قرن گذشته وی نیز از آرای عراقی تبارها بی نصیب نخواهد ماند، هچنین باتوجه به پازل جمعیتی عراقی تبارها در بریتانیا مالکی وائتلاف کردستانی هم از آرای قابل توجهی برخوردار می شوند.

فرانسه: حدود 250 هزار اقلیت عراقی تبار در فرانسه به حزب کمونیست یکی از گروههای تشکیل دهنده ائتلاف علاوی رای خواهند داد بخصوص که این حزب از محبوبیت خاصی در میان عراقی های مقیم پاریس برخوردار است.

آلمان: آلمان به طور سنتی از دیر باز در قبضه کردها بود، و ائتلاف کردستان با توجه به حضور حدود دومیلیون عراقی تبار به همراه نیم میلیون کرد دیگر در کشورهای همسایه آلمان پیروزی خود را در این کشور محرز می داند.

آمریکا :در ایالات متحده آمرکا هم بر اساس تحلیل های آماری موجود رای دهندگان به ترتیب به ائتلاف ملی عراق، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف العراقیه رای خواهند داد.

بی تردید پایان انتخابات عراق واعلام نتایج آن نقطه شروعی برای طرح های بزرگتر نه تنها ملی برای مردم عراق بلکه پروژه های فرا منطقه ای کشورهای همسایه ودورتر محسوب می شود .

برای آمریکا که مجبور است حضور نظامی حداقل علنی خود را در صحنه عراق کم رنگ کند، عربستانی که شکست سختی در لبنان متحمل شده، ترکیه که به دنبال جای پای جدید در مستعمرهای عثمانی است و رژیم صهیوینستی که همچنان سودای از نیل تا فرات را این بار به شکل نرم آن در سر دارد، نتایج انتخابات و فرایندهای بعد از آن بسیار قابل وجه است وگرچه تاثیر گذاری پیدا وپنهان خود را مدتها پیش از انتخابات آغاز کرده اند، اما به طور حتم بعد ازاعلام نتایج انتخابات این تلاش ها برای تاثیر گذاری افزایش خواهد یافت.