مواظب باشد اراضی ملی تصرف شده به شما فروخته نشود

به گزارش خبرنگار مهر، در قم حجت الاسلام حسن عالمی در سخنرانی پیش از خطب های نماز جمعه قم با اعلام این مطلب از مردم خواست که در صورت مشاهده تجاوز به عرصه های طبیعی و منابع ملی از سوی برخی افراد سودجو مراتب را به مسئولان ذیربط اطلاع دهند.

وی با اشاره به ویژگی های شهر قم اظهار داشت: هر چه به ظهور امام زمان(عج) نزیکتر می شویم قم به محل رجوع عالمان و مومنان تبدیل می شود. بنابراین قم باید محیط زیست مناسب و منابع طبیعی سالمی داشته باشد تا بندگان صالحی که به این شهر پناه می آورند زندگی مناسبی داشته باشند.

وی حفظ منابع طبیعی را بدون همراهی و همکاری مردم ممکن ندانست و اظهار امیدواری کرد که در یکی دو دهه آینده بیابان های قم به محیط و سرزمینی زیبا تبدیل شود.

حجت الاسلام عالمی اضافه کرد: شهرسازی جای خود را دارد اما اجرای طرح های منابع طبیعی و زیست محیطی ضرورت بیشتری نسبت به شهرسازی و طرح های عمرانی دارد.

وی به برخی اقدامات انجام شده در قم اشاره کرد و گفت: احداث 5 پارک جنگلی در قم و سلفچگان در زمینی به مساحت 880 هکتار یکی از این اقدامات است که مردم باید در حفظ و نگهداری این بوستانها تلاش کنند.

حجت الاسلام حسن عالمی واگذاری 20 هزار هکتار زمین برای ایجاد شهرک های صنعتی و مجتمع های دامداری و اجرای عملیات بیان زدایی در 19 هزار هکتار زمین را از دیگر اقدامات انجام شده در قم برشمرد و گفت: در حال حاضر صنعت مالکیت 96 درصد مساحت منابع طبیعی قم اخذ شده است.

نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: همچنین برای بهره برداری در گیربخش های منابع طبیعی به بیش از 63 هزار نفر آموزش های لازم ارایه شد.

وی در پایان از مردم خواست که ضمن مشارکت وسیع در توسعه فضای سبز استان مسائل ایمنی هنگام استفاده از پارک ها و بوستان ها را رعایت کنند.