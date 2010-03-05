گزیده روزانه فعالیت سازمان تبلیغات اسلامی در استانها

- یک دوره مسابقه مقاله⁯نویسی با موضوع امر به معروف و نهی از منکر در شهر دستجرد استان قم برگزار شد. این مسابقه به همت اداره تبلیغات اسلامی دستجرد و اداره آموزش و پرورش این شهر برگزار شد. حجت⁯الاسلام سیدعباس رفیعی⁯پور، رئیس اداره تبلیغات اسلامی دستجرد هدف از برگزاری این مسابقه را ترویج و اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر عنوان کرد و افزود: این مسابقه در دو بخش همکاران فرهنگی و دانش⁯آموزان در سطح مدارس شهر دستجرد برگزار شد.

- با همکاری کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی لارستان فارس، مسابقات قرآنی ویژه نونهالان مهدهای کودک این شهرستان برگزار شد. در این مسابقه 65 تن از کودکان پیش دبستانی برگزیده شده در مهدهای خود به مسابقات شهرستان راه یافتند.

- مسئول امور بانوان استانداری همدان گفت: بانوان فرهنگ سازترین افراد جامعه هستند. پروانه رضاقلی‌زاده در همایش مسئولان هیئتهای مذهبی و کانونهای فرهنگی همدان با اشاره به اوضاع دینی جوانان در جامعه امروز اظهار داشت: بانوان یکی از ارکان اصلی جامعه هستند و نقش اصلی که آنها در بحث دینی، مذهبی و ملی دارند، بسیار مهم بوده و در این ارتباط نباید نقش زنان را در عرصه اجتماع کم‌اهمیت شمرد. وی افزود: از آنجا که بانوان جامعه نقش مهمی را در امر آینده‌سازی بر عهده دارند باید در راستای انجام مطلوب وظیفه خود توجه شایانی داشته باشند.

- در راستای حمایت و واگذاری فعالیتهای قرآنی به مراکز مردمی، معاونت ارتباطات و امور اجرایی سازمان دارالقرآن الکریم با همکاری دارالقرآن الکریم استان گیلان، با توجه به درخواست مراکز مردمی، اقدام به تمدید مجوز موقت فعالیت شش ماهه دوم مراکز قرآنی شهرستان بندرانزلی کرده است.

- با حضور سیدعلی میرفتاح و جمعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران استان کرمان، کارگاه مصاحبه، مقاله و یادداشت در محل حوزه هنری برگزار شد. در همین رابطه و همزمان با این کارگاه، محسن فرجی، استاد مباحث گزارش و خبر در کارگاهی مشابه به عنوان بخش جنبی نخستین جشنواره استانی هنر و رسانه به صورت فشرده مباحث خبر نویسی را آموزش می دهد.

- مدیرکل تبلیغات اسلامی تهران، تفکر و نگاه حراست در سازمان تبلیغات اسلامی را تفکر و نگاه فرهنگی دانست. حجت الاسلام نصیر نیک نژاد به ویژگی های خاص حراست در سازمان تبلیغات اسلامی و تفاوت آن با حراست ادارات دیگر اشاره کرد و افزود: تفکر و نگاه حراست در سازمان تبلیغات، تفکر و نگاه فرهنگی است.

- به همت اداره تبلیغات اسلامی قنوات قم، مجموعه سی⁯های آموزشی به معلمان مدارس این منطقه اهدا شد. حجت⁯الاسلام سیدحسین سجادی⁯تبار در این خصوص اظهار داشت: این مجموعه حاوی 10 حلقه سی⁯دی آموزشی مهارتهای زندگی از دکتر علیرضا هزار است که در اختیار معلمان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهر قنوات گذاشته شد. وی ادامه داد: آشنایی معلمان با مهارتهای زندگی بسیار ضروری است چراکه این قشر جامعه به صورت مستقیم با دانش⁯آموزان در ارتباط هستند و می⁯توانند این آموزشها را به دانش⁯آموزان انتقال دهند.