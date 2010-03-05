اصلاح الگوی مصرف تنها بر تابلوها دیده می شود/ وضع وخیم کشاورزان شرق استان

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام محمد تقی رهبر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اصفهان با بیان اینکه ارائه طرح کمیسیون انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرحی انحرافی و دور زدن شورای نگهبان است، گفت: ارائه این طرح به سبب تبعات انتخابات گذشته است و چنین طرحی نباید وقت ملت و مجمع تشخیص مصلت نظام را بگیرد.

اصلاح الگوی مصرف تنها بر تابلوها دیده می شود

وی در بخش دیگری از با اشاره به اینکه سال جاری با نام سال اصلاح الگوی مصرف نام گذاری شده اظهار داشت: با توجه به اینکه اکنون مدت زیادی از این نام‌گذاری می‌گذرد مشاهده می‌شود که هیچ دستگاهی اصلاح الگوی مصرف را آنگونه که باید رعایت نکرده و تنها تابلوهایی را با این مضمون مشاهده می‌کنیم.

رهبر با بیان اینکه روزانه 150 هزار تن آرد در سطح استان اصفهان مصرف می‌شود گفت: بخشی از نانهایی که از این آرد طبخ می‌شود متاسفانه به هدر می‌رود.

امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاح الگوی مصرف و قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را رعایت و اجراء کنیم باید درست خرج کنیم چنانچه دستگاه‌های دولتی باید این موضوع را به دقت در سفرهای خارجی و ... رعایت کنند و این موضوع یعنی اقتصادی مصرف کردن.

رهبر همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به سالروز تشکیل نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) نیز اشاره کرد و یادآور شد: در سطح جامعه نیازمندان بسیاری هستند که دست نیاز ندارند و باید به سراغ آنها برویم.

امام جمعه موقت اصفهان همچنین به خشک‌سالی و تبعات آن در اصفهان در عرصه کشاورزی نیز اشاره کردو اظهار داشت:‌ در حال حاضر کشاورزان شرق اصفهان از هستی ساقط شده‌اند و هر چند که تلاش شد بخشی از مشکلات آنها حل شود اما مشاهده می‌شود که بانکها از ارائه تسهیلات به آنها امتناع می‌کنند و لازم است به مشکلات آنها رسیدگی شود چرا که وضع کشاورزان شرق اصفهان وخیم است.

رهبر همچنین با اشاره به اینکه در آستانه سال جدید نیز به سر می‌بریم به چهارشنبه آخر سال نیز اشاره کرد و گفت: باید از این خرافه‌ها دوری کرد چرا که این مراسم سال گذشته نزدیک به یک هزار و 720 نفر مجروح و کشته را بر جای گذاشت و باید این سنت گذشته رفع شود.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: همچنین در ایام نوروز باید عفت و حجاب نیز در میان مردم رعایت شود و نباید شاهد بدحجابی باشیم.